Bmw, la nuova iX incrementa potenza e autonomia

La nuova Bmw iX evolve il suo aspetto monolitico, presenta un frontale con il doppio rene ridisegnato, e dotato di illuminazione di contorno in opzione (di serie sulla iX M70 xDrive); inoltre, sfoggia nuovi fari con elementi verticali per luci diurne ed indicatori di direzione, e gruppi ottici posteriori M Shadow Line scuri in combinazione con il pacchetto M Sport Pro.

L'immagine generale si fa più elegante attraverso le grembiulature anteriori e posteriori con una maggiore percentuale di superfici verniciate in tinta con la carrozzeria, mentre il pacchetto M Sport arricchisce il Suv 100% elettrico di grandi prese d'aria nella parte anteriore e con riflettori verticali nella zona posteriore. La nuova BMW iX M70 xDrive mette in evidenza il doppio rene con logo M, le calotte dei retrovisori neri e gli esclusivi cerchi in lega leggera M da 22 pollici.

Grazie al pacchetto M Sport, l'abitacolo può essere impreziosito con i nuovi sedili multifunzione M in microfibra traforata/Sensatec o, a scelta, con rivestimento in pelle naturale, attraverso il volante M in pelle, mediante il quadro strumenti bicolore con logo M; e ancora, con le finiture Dark Silver, con il rivestimento del padiglione in antracite, e con la pedaliera M e la finitura in nero lucido per la console centrale. Sotto le forme pulite e originali, la iX di nuova generazione nasconde due motori elettrici, uno per ogni asse, per cui ogni versione è dotata di trazione integrale elettrica.

La gamma della nuova iX parte dalla xDrive45, che eroga 408 CV, grazie ad una potenza di sistema aumentata di 82 CV; la xDrive60, invece, eroga 544 CV sfruttando un incremento di potenza di 21 CV; mentre la nuova M70 xDrive, al vertice della famiglia iX, raggiunge quota 659 CV, ben 40 CV in più rispetto al modello di punta precedente, e vanta una coppia massima di 1.100 Nm. Per quanto riguarda le prestazioni, la nuova iX M70 xDrive scatta da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e, dove consentito, può raggiungere una velocità massima di 250 km/h.

Con una nuova tecnologia delle celle, che aumenta il contenuto energetico della batteria, la xDrive45 ha un accumulatore di 94,8 kWh, la xDrive60 di 109,1 kWh e la M70 xDrive di 108,9 kWh. Mentre l'autonomia nel ciclo WLTP è compresa tra i 490 km ed i 701 km: una percorrenza che può essere raggiunta dalla xDrive60.

Per la ricarica in corrente continua, la xDrive45 accetta una potenza aumentata fino a 175 kW, mentre le altre due varianti di modello possono ricaricare fino a 195 kW. In corrente alternata, invece, la nuova iX accetta fino a 22 kW di potenza. La funzione di recupero adattivo contribuisce ad aumentare l'efficienza durante la guida, quella denominata MAX RANGE consente di aumentare fino al 25% l'autonomia residua prima della successiva sosta di ricarica.

A livello dinamico, il Suv 100% elettrico della casa dell'elica presenta un nuovo assetto del telaio e delle sospensioni che sono stato ottimizzate tenendo conto dell'aumento delle prestazioni e del mutato bilanciamento dei pesi. Il supporto idraulico del cuscinetto dell'assale posteriore, inoltre, consente una condotta sportiva senza inficiare comfort di marcia; mentre i cuscinetti delle ruote ottimizzati per peso e attrito e gli pneumatici con resistenza al rotolamento ridotta contribuiscono all'aumento dell'efficienza della vettura. La nuova iX M70 xDrive offre ammortizzatori elettronici, una taratura specifica M, barre antirollio specifiche, l'Integral Active Steering ed un impianto frenante sportivo con pinze dei freni verniciate in rosso.

Tra gli aiuti alla guida segnaliamo la possibilità di avere in opzione l'Highway Assistant con funzionalità di livello 2+, che solleva il guidatore dal compito di sterzare su strade a doppia carreggiata con corsie fisicamente separate fino alla velocità di 130 km/h. Sempre tra gli accessori, è disponibile anche il Parking Assistant Professional, che consente di controllare parcheggio e manovre tramite smartphone.



