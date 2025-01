Automobili Mignatta diffonde i teaser della barchetta Rina

Sono state divulgate le prime immagini teaser della barchetta biposto di Automobili Mignatta denominata Rina, una vettura che sarà realizzata in appena 30 unità l'anno, in cui convivono il design delle sportive anni '60 e le tecnologie costruttive più recenti. L'aspetto affascinante cela una moderna monoscocca di carbonio ed un motore V8 aspirato dalla potenza elevata montato in posizione anteriore centrale, che lavora con un cambio manuale transaxle a 6 rapporti, e si avvale di un differenziale posteriore autobloccante per trasferire la potenza a terra. Frutto di una costruzione artigianale e su misura, presso Valfenera d'Asti, in Piemonte, Rina sarà svelata l'8 maggio 2025.

Questa sportiva da circa 1.000 kg di peso, pensata per offrire una connessione totale tra auto e guidatore, presenta le sedute di driver e passeggero ricavate direttamente nella monoscocca e non ha infotelematica o autoradio, visto che la colonna sonora di ogni viaggio è affidata unicamente al V8.

Inoltre, le componenti elettroniche sono essenziali, in quanto finalizzate esclusivamente a rendere più performante e confortevole la vettura.

"Rina è un'automobile fieramente legata al territorio del Piemonte - ha affermato Josè Mignatta, fondatore di Automobili Mignatta - una vettura tailor made, pensata per aggredire le curve delle colline del Monferrato, delle Langhe o del Roero e, allo stesso tempo, godersi gli straordinari paesaggi piemontesi.

Rina è un'eccellenza di questa terra ricca di storia e avrà un motore endotermico potente e al passo con le normative ambientali, in grado di regalare sensazioni forti e una colonna sonora unica e distintiva".

