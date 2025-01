Con Nuova Dacia Spring la ricarica è facile e anche veloce

Con una batteria scelta per essere adeguata alla tipologia di veicolo e all'uso urbano per il quale è stata concepita, Nuova Dacia Spring punta anche sulla ricarica facile e veloce . La batteria compatta da 26,8 kWh è infatti tarata con precisione per rispondere alle esigenze e agli stili di vita degli utenti 'tipo' di Nuova Spring, senza compromettere, con un peso eccessivo, le prestazioni complessive dell'auto.

L'autonomia offerta è di 225 km di autonomia in tutte le versioni, quindi più che adeguata per i clienti che percorrono in media 37 km al giorno e consentendo quindi loro di riportare la batteria al 100% di carica, semplicemente con una presa domestica durante la notte.

Per ottimizzare ulteriormente l'autonomia, Nuova Spring è dotata, per la prima volta, di un sistema di frenata rigenerativa che si attiva selezionando la modalità 'B' con il nuovo comando del cambio, così come è dotata di serie di caricabatterie in corrente alternata da 7 kW che permette di ricaricare la batteria dal 20 al 100% su presa domestica in meno di 11 ore oppure su wallbox da 7 kW in 4 ore.

È disponibile in opzione anche un caricabatterie in corrente continua da 30 kW per una ricarica rapida dal 20 all'80% in 45 minuti. Per la prima volta, Dacia Spring offre anche una funzione di ricarica bidirezionale che contempla la funzionalità V2L (Vehicle to Load, di serie nell'allestimento Extreme).

Questa funzionalità consente di utilizzare l'auto come fonte energetica per alimentare o ricaricare dispositivi elettrici esterni all'auto, come un monopattino, una bicicletta a pedalata assistita o addirittura un barbecue elettrico. Uno specifico adattatore, che si inserisce nel connettore di ricarica dell'auto situato sotto la calandra, fornisce una presa domestica tradizionale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA