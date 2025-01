Bmw M3 Touring, in arrivo una versione più estrema

La Bmw M3 Touring è una wagon di grande fascino e prestazioni, capace di abbinare la praticità di una station alle performance di una supercar. Infatti, il suo motore a 6 cilindri con tecnologia twin power turbo eroga ben 530 CV e le consente di scattare da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi.

Nella gamma della vettura bavarese però, nella declinazione berlina, c'è una variante ancora più specialistica, la M3 CS, che arriva a 550 CV di potenza, è ancora più affinata nella dinamica, rispetto al modello d'origine, e supera di slancio i 300 km/h.

Adesso, con dei video e delle foto pubblicati sulla sua pagina ufficiale di Instagram, Bmw M ha mostrato una M3 Touring più estrema, con delle camuffature specifiche, che lasciano intravedere un frontale rivisto ed elementi aerodinamici più generosi nella parte bassa della vettura. Dettagli che lasciano supporre, in attesa di informazioni ufficiali, l'arrivo di una variante CS anche in formato wagon.

La location scelta per foto e video, il vecchio circuito del Nurburgring, sottolinea l'attitudine dinamica della M3 Touring in questione, alimentando l'attesa da parte degli appassionati e della clientela più sportiva della casa dell'elica.



