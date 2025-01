Audi Q6 e-tron offroad concept supera pendenze di 45 gradi

Nella giornata del 1 febbraio 2025, in occasione della F.A.T. Ice Race a Zell am See, in Austria, ed anche sui canali social di Audi Sport, si potrà vedere in azione l'Audi Q6 e-tron offroad concept. Questo veicolo, capace di superare pendenze sino a 45 gradi, ovvero del 100%, sfrutta una soluzione tecnica sviluppata da Audi che garantisce un incremento della coppia alla ruota del 50% e raggiunge una velocità massima limitata a 175 km/h.





Realizzato sulla base del Suv Q6 e-tron 100% elettrico, il Q6 e-tron offroad concept presenta due ponti a portale corredati di quattro semiassi sviluppati ex novo e integrati mediante ingranaggi nei mozzi delle ruote anteriori e posteriori.

Inoltre, vanta modifiche parziali ai leveraggi delle sospensioni.

"Audi Q6 e-tron offroad concept costituisce una reinterpretazione del tema quattro - ha affermato, a seguito di un primo test drive, il ceo di Audi AG Gernot Döllner - il modello sottolinea il potenziale della nuova piattaforma premium elettrica PPE".

