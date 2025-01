Alpine A390_β è la showcar delle innovazioni

Dai nuovi materiali agli innovativi metodi di produzione, Alpine A390_β è la shoccar che guarda al futuro prossimo del marchio francese. Tra sportività e tecnologia, ogni singolo componente di A390_β è realizzato su misura, grazie anche alle collaborazioni di Alpine con partner specializzati e artigiani dei materiali utilizzati.

I poggiatesta dei sedili, per esempio, sono stampati in 3D da Erpro Group, leader francese della stampa 3D che sviluppa prototipi all'avanguardia per vari settori, dall'automotive all'aeronautica, passando per design e lusso. Il pianale del veicolo, invece, è realizzato in carbonio da Lavoisier Composites, start-up di Lione specializzata nello sviluppo e nella produzione di componenti in materiali compositi di origine biologica.

"Lavorare in stretta collaborazione con produttori vicini al nostro centro di design - ha commentato Stéphanie Petit, chief designer color & material di Alpine - che condividono i valori Alpine e vantano un ineguagliabile know-how, è una potente forza trainante per immettere sempre più innovazione nei nostri futuri veicoli".

Dato che ogni showcar è una creazione unica con pezzi e componenti realizzati completamente su misura, Alpine ha scelto partner francesi basandosi sugli alti standard e la cura del dettaglio che caratterizzano gli artigiani selezionati, l'accesso ad attrezzature all'avanguardia e la prossimità geografica che facilita gli scambi e l'istradamento dei componenti.

"A390_ β si distingue per il livello tecnico e l'audacia - ha spiegato Marc Poulain, chief advance designer di Alpine - e avere un accesso privilegiato a partner agili e specializzati è un vero vantaggio per i nostri team di design, che possono così testare e migliorare costantemente le loro creazioni. Queste collaborazioni ci permettono di unire le specializzazioni di ognuno per creare oggetti unici al mondo".

