Per Nuova Dacia Spring la semplicità d'uso è un regola

Parca nei consumi e versatile per l'utilizzo quotidiano nel segno della semplicità, Nuova Dacia Spring mette la leggerezza al servizio dell'efficienza. Oltre agli accorgimenti già adottati su tutti i nuovi modelli Dacia, come la totale assenza di cromature decorative e pelle animale o il crescente ricorso ai componenti tinti all'origine, Nuova Spring è stata progettata per soddisfare le esigenze dei clienti del segmento A.

Unica auto 100% elettrica a pesare meno di una tonnellata nella versione Extreme, con il suo peso ridotto Nuova Spring può esprimere tutte le sue doti da city car. A parità di allestimento, il peso dell'auto aumenta di soli 6 kg (ossia + 0,6%) rispetto alla precedente versione, nonostante l'aggiunta di tanti nuovi ADAS, il miglioramento delle finiture e degli equipaggiamenti di serie.

Queste prestazioni sulla bilancia, unite all'efficienza della motorizzazione di Nuova Spring, le consentono di registrare un consumo energetico al di sotto dei 13,5 kWh/100 km (versione da 65 CV) e dei 14,1 kWh/100 km (versione da 45 CV) con un TCO (total cost of ownership) contenuto.

La batteria compatta da 26,8 kWh è tarata con precisione per rispondere alle esigenze e agli stili di vita degli utenti di Nuova Spring, senza compromettere, con un peso eccessivo, le prestazioni complessive dell'auto. Offre così 225 km di autonomia in tutte le versioni. Una autonomia più che adeguata per i clienti che percorrono in media 37 km al giorno, consentendo quindi loro di riportare la batteria al 100% di carica, semplicemente con una presa domestica durante la notte.

Per ottimizzare ulteriormente l'autonomia, Nuova Dacia Spring è dotata, per la prima volta, di un sistema di frenata rigenerativa che si attiva selezionando la modalità B con il nuovo comando del cambio. Nuova Dacia Spring è dotata di serie di caricabatterie in corrente alternata da 7 kW che permette di ricaricare la batteria dal 20 al 100% su presa domestica in meno di 11 ore oppure su wallbox da 7 kW in 4 ore.

È disponibile in opzione anche un caricabatterie in corrente continua da 30 kW per una ricarica rapida dal 20 all'80% in 45 minuti.



