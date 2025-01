Bmw X3, crescono dimensioni, raffinatezza e piacere di guida

Bmw X3, lo sport activity vehicle (Sav) che ha venduto dal lancio nel 2003 ben 3,5 milioni di unità, arriva alla sua quarta generazione e - strizzando l'occhio al mondo dei Suv - guadagna in imponenza, in 'solidità' e dinamicità. X3 è infatti più lungo di 34 millimetri rispetto al modello precedente (e raggiunge i 4,755 metri) e più largo di 29 millimetri, crescendo fino a 1,920 metri. Questo nuovo format - che deriva dalla completa riprogettazione - lo rende, assieme alle carreggiate più larghe - più sportivo e aggressivo, soprattutto negli allestimenti M-Line e nella variante M50.

Il look premium ed esclusivo, che rende Bmw X3 un protagonista perfetto per muoversi nelle località più alla moda, come Courmayeur (dove si è svolta la presentazione stampa) è sottolineato dalla ultima versione della grande griglia a doppio rene che svetta nel frontale oggi (come nelle ultime Bmw) che è più 'verticale'.

In particolare una nuova struttura della mascherina all'interno della griglia, composta da barre disposte verticalmente e diagonalmente, differenzia questa quarta generazioni. E per chi vuole di più sono disponibili come optional luci di contorno Bmw Iconic Glow, che formano una linea continua intorno a ciascun elemento della griglia.

Le luci a Led diurne, le luci laterali e gli indicatori di direzione nei fari (tutti elementi a Led) formano ora sorgenti luminose a forma di doppie L sovrapposte.

Nella guida notturna - e nelle gallerie - si apprezzano i fari adattivi Led a matrice con funzione automatica antiabbagliamento, sono però fornite come optional assieme alle luci urbane e luci di curva, oltre a dettagli di design blu e alle luci M Shadowline.

La riduzione dell'altezza (-25 mm) è enfatizzata nella vista laterale dalla linea del tetto estesa verso la coda, per dare - assieme alla specifica forma dei passaruota svasati - un silhouette più sportiva rispetto al passato.



Costruito negli stabilimenti del Gruppo Bmw a Spartanburg negli Stati Uniti e di Rosslyn in Sudafrica, il nuovo X3 si distingue anche per la dotazione dei cerchi in lega, che spazia da quelli di serie da 18 pollici (da 19 nella versione X3 30e xDrive) fino a quelli da 20 e 21 pollici disponibili anche come opzioni montate in fabbrica e con le varianti M personalizzate.

Come abbiamo avuto modo di apprezzare nel test sulle strade - anche innevate - della Valle D'Aosta - uno dei fattori di maggiore progresso in questa quarta generazione è 'invisibile' in quanto celato sotto alla nuova carrozzeria, ma percepibile non appena ci si mette al volante. Bmw X3 utilizza infatti una scocca dal peso ridotto ma capace di offrire una maggiore rigidità.

La conseguenza positiva di questa scelta, enfatizzata da componenti del telaio di alta qualità e nuovi sistemi di controllo messi a punto per questo modello, rendono il comportamento ancora più sincero e sportivo.

Gli ingegneri Bmw spiegano che le modifiche alle proprietà elastocinematiche dell'assale anteriore a doppio snodo e quelle dell'assale posteriore a cinque bracci hanno aumentato la precisione in curva e la stabilità in rettilineo.

Funzione di limitazione dello slittamento delle ruote e sistema di frenata integrato fanno parte del pacchetto standard di X3 ma per coloro che desiderano una dinamica ancora più sportiva Bmw prevede come opzione l'assetto M Sport, che compre lo sterzo sportivo e i freni M Sport (di serie nel modello X3 M50 xDrive). Anche l'opzione delle sospensioni adattive affina l'agilità e aumenta il confort di guida.

La gamma del nuovo X3 è composta da due versioni benzina 2.0 mild hybrid 208 Cv e 3.0 phev 299 Cv, da un turbodiesel 2.0 197 Cv (a cui seguirà un altro motore a gasolio 3.0) e dal supersportivo M50 da 398 Cv.

Per il test abbiamo scelto i due poli opposti, cioè il modello per grandi stradisti X3 20d che grazie al turbodiesel di ultima generazione assicura percorrenze di 17,2 km per litro di gasolio e il top di gamma M50 che realizza lo scatto 0-100 in 4,6 secondi.

In particolare guidando l'X3 M50 si apprezza il carattere 'doppio' del TwinPower Turbo 3.0 litri che grazie alla tecnologia mild hybrid a 48 Volt si dimostra sempre pronto nelle risposte ma anche 'docile' nelle situazioni di traffico rallentato. La coppia di 580 Nm viene convogliata sulla strada attraverso un cambio Steptronic Sport a otto rapporti e la trazione integrale intelligente Bmw xDrive che - va sottolineato - è presente nell'intera gamma.

prezzi spaziano dai 65.900 euro dell'X3 20d XDrive in allestimento base agli 89.000 della X3 M50 con allestimento M Sport Pro.

