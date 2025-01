Taxi per Vip Last of Line celebra fine del TX4 con il diesel

Un pezzo di storia britannica, cioè il fumoso ma spazioso taxi londinese con motore diesel, sta per uscire di scena, così come annunciato dalla London Taxi Company (LTC) che fa parte della galassia del Gruppo cinese Geely.

Ma il creativo designer e costruttore di auto in piccola serie Afzal Kahn ha voluto celebrare questo 'mito' realizzando proprio per conto di LTC un piccolo lotto di 5 unità - all'interno delle ultime 300 Limited Edition del taxi diesel TX4 - come versione di lusso (destinata ai Vip e ai collezionisti) denominata Last of Line.

"C'era solo uno specialista adatto per questo lavoro - ha dichiarato la London Taxi Company - e cioè Afzal Kahn che è famoso per l'originalità del suo design e la sua volontà di superare i limiti catturando comunque l'essenza del carattere di un veicolo".

I cinque taxi TX4 Last of Line avranno una estetica personalizzata - pur senza modificare la caratteristica carrozzeria - con finitura super lussuosa e elementi di selezionati da ogni proprietario.

Ci saranno comunque una specifica insegna (denominata light-box) sul tetto e altri eleganti tocchi esclusivi, come la vernice ispirata alla tradizione. Internamente non mancheranno i sedili speciali e i rivestimento in vera pelle.

L'obiettivo dell'operazione Last of Line punta infatti a trasformare il caratteristico London Cab in una lussuosa alternativa alle limousine. Ogni veicolo sarà davvero unico e sarà contrassegnato come 'one of one'.

"Sebbene sia triste vedere un veicolo bellissimo e iconico giungere alla fine della sua vita - ha commentato Afzal Kahn - è un grande onore avere l'opportunità di perfezionare e celebrare quella che è davvero una delle auto più famose al mondo. Non vedo l'ora di intraprendere un viaggio con pochi clienti selezionati che desiderano possedere questo taxi, un vero pezzo di storia britannica".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA