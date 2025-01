Lexus RC, il MY 2025 concluderà il suo ciclo commerciale

La Lexus RC, che in un decennio ha venduto oltre 90.000 unità in 62 Paesi, con il MY2025, atteso sul mercato USA per il primo trimestre dell'anno in corso, concluderà la sua carriera commerciale.

Nello specifico, la RC 300, a trazione posteriore, sarà proposta con il motore a quattro cilindri 2.0 sovralimentato da 241 CV accoppiato alla trasmissione automatica ad otto rapporti.

La RC 300 AWD, invece, sarà spinta da un V6 3.5 da 260 cavalli abbinato ad una trasmissione automatica a sei marce.

Mentre le RC 350 ed RC 350 AWD avranno un V6 3.5 da 311 CV, con il modello a trazione posteriore che sfrutterà il cambio automatico ad 8 rapporti in luogo dell'automatico a 6 marce della variante a trazione integrale.

Inoltre, l'allestimento F SPORT abbinato alla trazione posteriore, sulla RC 350 offrirà un differenziale posteriore Torsen a slittamento limitato.

Al vertice della gamma ci sarà la RC F che riceverà migliorie meccaniche ed estetiche ispirandosi alla GT3 da corsa. Questa sportiva, sarà spinta da V8 5.0 aspirato da 472 cavalli e, nella versione Final Edition, potrà contare sulle sospensioni adattive, sui cerchi da 19 pollici a 5 razze sdoppiate in alluminio forgiato della BBS, che calzano pneumatici Michelin Pilot Sport 4 S, e su di un impianto frenante Brembo con pinze a sei pistoncini all'anteriore ed a quattro pistoncini al posteriore. Esteticamente, si distinguerà per il tetto in fibra di carbonio, per gli elementi aerodinamici sotto le portiere, per lo splitter anteriore, per il diffusore posteriore e per l'ala posteriore attiva. L'interno sarà rivestito in pelle nera e rossa, presenterà un sistema audio premium Mark Levinson, un display touchscreen da 10,3 pollici, e il badge identificativo 'Final Edition' numerato in fibra di carbonio.



