Acura, iniziano i test della RSX EV prima della produzione

Partono i test per la nuova Acura 100% elettrica, che sarà denominata RSX e deriverà dal Performance EV Concept. Primo modello progettato sulla nuova piattaforma EV di Honda, questo Suv sarà dotato del nuovo sistema operativo ASIMO OS introdotto da Honda al CES 2025 e sarà il primo veicolo elettrico realizzato presso l'Honda EV Hub in Ohio.

In attesa dell'avvio della produzione, previsto per la fine dell'anno, le prove relative allo sviluppo inizieranno questa settimana, con vetture dalla speciale livrea per camuffare i dettagli del design.

Nonostante la particolare veste grafica, pensata per trasmettere forza e potenza interiore attraverso i giochi di luce, è evidente che si tratti di un Suv coupé per via del lunotto decisamente inclinato e dell'andamento dei montanti posteriori. Nella foto diffusa dal brand, l'auto è immortalata in una vista di 3/4 posteriore e, oltre al taglio del finestrino relativo alla seconda portiera, si notano la presa d'aria ricavata sullo sportello anteriore, ed i gruppi ottici posteriori uniti da un elemento centrale, come vogliono le tendenze attuali.

