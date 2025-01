Mazda, in primavera la nuova MX-30 e-Skyactiv R-EV 2025

Arriverà in concessionaria nel corso della primavera la nuova Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV 2025 con prezzi a partire da 38.520 euro, sarà disponibile nei cinque colori monocromatici attuali e con tre combinazioni cromatiche multitono: carrozzeria Ceramic White con tetto Brilliant Black, ed elemento laterale cambiato da Gray a Brilliant Black; carrozzeria e tetto Jet Black con elemento laterale Silver; e carrozzeria Soul Red Crystal con tetto ed elemento laterale Brilliant Black.

All'interno il colore del sughero passerà da naturale a scuro in tutta la gamma, con gli allestimenti Exclusive-Line modificati mediante tessuto nero e similpelle "Urban Expression"; e gli allestimenti Makoto e Makoto Plus che presenteranno esclusivamente tessuto bianco e similpelle "Modern Confidence".

Il sistema d'infotaiment guadagnerà il collegamento wireless ad Apple CarPlay e ad Android Auto, l'indicazione delle stazioni di ricarica sulla mappa del navigatore, e la ricerca online dei punti d'interesse. Non mancherà la presenza di porte USB-C in luogo delle USB-A attuali, e quella di un display del sistema multimediale più grande, precisamente di 10,25 pollici rispetto al precedente da 8,8 pollici. Inoltre, il tetto apribile e il Driver Assistance and Sound Pack, prima optional nella versione Makoto, diventeranno parte integrante della dotazione del nuovo allestimento Makoto Plus.

A questi aggiornamenti si aggiungerà l'ingresso in gamma della nuova versione speciale Nagisa, questa sarà disponibile in tre colorazioni multitono con elemento laterale in Zircon Sand, Machine Gray o Ceramic White con il tetto nero; avrà cerchi in lega da 18 pollici dal colore nero metallizzato e l'ala anteriore placcata di nero; e gli interni in tessuto nero e similpelle color terracotta.

Infine, la power unit PHEV della MX-30 e-Skyactiv R-EV guadagnerà l'omologazione Euro 6e, e non subirà variazioni di potenza.



