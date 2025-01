I folli off-road lettoni Dartz pronti a sbarcare negli Usa

Il nome del costruttore lettone Dartz Motors era già sbarcato in California nel 2012 al momento della presentazione del film The Dictator diretto da Larry Charles. Da allora i suoi bizzarri, aggressivi e costosi fuoristrada blindati erano stati ritenuti perfetti per i danarosi clienti in vena di esibizionismo, con uno sbocco primario in Russia e nei sui mercati 'satellite'.

L'attuale situazione geopolitica ha però cambiato radicalmente la possibilità di esportare dalla sede di Riga i vari Prombron Black Stallion (costruiti su base Hummer H2 o Mercedes-Benz GLS) e il più recente Iron Diamond CLV - una sorta di moderna replica della Hummer H1 - basato sulla Lamborghini Urus.

Logico quindi guardare all'esportazione in mercati lontani migliaia di km dalla Lituania, come quelli dell'Europa occidentale (l'Iron Diamond CLV è stato mostrato nell'evento Top Marques del Principato di Monaco) e degli Stati Uniti, certamente i più ricettivi come ha dimostrato il suo concorrente Rezvani Motors, l'azienda fondata a Irvine in California dal designer di origine iraniana Ferris Rezvani.

Dopo un tentativo negli scorsi anni con l'importatore Red Sea Distribution - che vendeva il modello T-98 Kombat poi uscito di produzione - Dartz annuncia ora di voler fare le cose in grande, progettando un sito produttivo per i vari Prombron Black Stallion e Iron Diamond in Florida.

Sull'iniziativa non sono stati forniti dettagli, ma come riportano vari media statunitensi la decisione potrebbe essere stata presa per aggirare i dazi che la nuova amministrazione Trump vorrebbe applicare sulle auto esportate dall'Europa.

Nel frattempo, sono stati aperti gli ordini per la Prombron Black Stallion Type C negli Stati Uniti con un listino che dovrebbe partire da 500mila dollari. Un prezzo elevato ma che non spaventa i clienti Dartz, che sono arrivati a sborsare cifre superiori a 1 milione di dollari per esemplari personalizzati.





