Mitsubishi al Tokyo Auto Salon soprattutto personalizzazioni

Nessuna novità assoluta, ma molte versioni sportive o personalizzate, con il pick-up Triton al centro della presenza al Tokyo Auto Salon 2025 aperto in questi giorni presso la Makuhari Messe di Chiba, in Giappone.

Riflettori puntati soprattutto sul pick-up esclusivo che è stato firmato da Hiromi Uehara, la pianista e jazzista ambasciatrice del marchio Mitsubishi Motors. Questa versione personalizzata è stata realizzata per integrarsi negli ambienti urbani perdendo dunque le ruote di grande diametro (e l'elevata altezza da terra) a favore di un assetto molto basso. Altra caratteristica sono le parti placcate in metallo con finitura opaca per trasmettere l'atmosfera dei locali dove si ascolta jazz.

Sul versante opposto, cioè quello dei grandi eventi musicali 'disco', il Mitsubishi Triton - sponsorizzato da Red Bull Japan - che è dotato nel cassone posteriore di una vera consolle per DJ. Presente anche il concept su Night Seeker base Outlander Phev - il modello aggiornato nell'ottobre scorso - ispirata al mondo della serie Metal Gear Solid, il videogioco d'azione della software house giapponese Konami e diretto, prodotto e scritto da Hideo Kojima.

Particolarmente ammirata anche la Delica D:5 Black Edition in variante Active Seeker. Presenta una finitura opaca canna di fucile e una grafica che ricorda la topografia di Tokachi, Hokkaido, dove si trova il campo di prova della Mitsubishi Motors. Esposta anche la versione Asia Cross Country Rally (AXCR) 2024 del Triton modificata secondo le specifiche della Fédération Internationale de l'Automobile Group T1. Per il 2025 le sue prestazioni sono state ulteriormente migliorate sia dal punto di vista della velocità che nelle capacità fuoristrada (le sospensioni posteriori passano da un sistema a balestra a un sistema a quattro bracci con molle elicoidali).

Al Tokyo Auto Salon 2025 Mitsubishi ha portato anche il veicolo di supporto per l'AXCR 2024 basato sulla Delica D:5. È dotata di sospensioni sollevabili, pneumatici fuoristrada e una protezione motore in alluminio per migliorare le sue capacità fuoristrada. E' affiancato dall'auto di supporto Delica Mini (di dimensioni evidentemente ridotte) che è basata sull'omonima kei-car, ma che ha completato con successo l'intero percorso di oltre 2.000 km dell'Asia Cross Country Rally 2024.

