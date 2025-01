Caterham porta la concept Project V al Tokyo Auto Salon 2025

Il marchio inglese di auto sportive Caterham ha scelto il Tokyo Auto Salon 2025 per riproporre la sua concept car sportiva ed elettrica Project V, progetto realizzato in collaborazione con il pioniere taiwanese della tecnologia delle batterie, XING Mobility.

Dopo il debutto al Goodwood Festival of Speed nel Regno Unito nel 2023, la show-car Project V affronta una nuova tappa nel percorso di elettrificazione del marchio Caterham, rinnovando l'impegno del costruttore nel trovare soluzioni innovative per la transizione energetica ponendo sempre al centro l'attenzione all'esperienza di guida e al divertimento.

"Siamo così convinti che la tecnologia delle batterie raffreddate a immersione di XING Mobility diventerà una delle tecnologie chiave per il raffreddamento delle batterie nell'industria automobilistica nel prossimo futuro" ha dichiarato Takuya Yamazaki, CEO di Caterham Evo, concludendo: "Non vedo l'ora di continuare la collaborazione tra XING Mobility e Caterham. È davvero entusiasmante".

La concept Project V è, infatti, equipaggiata con il sistema avanzato di batterie Immersio CTP (cell-to-pack) di XING Mobility, nato per soddisfare le esigenze di design compatto delle auto sportive e offrire alcuni vantaggi pratici grazie all'eliminazione delle tradizionali strutture modulari, come la riduzione del peso e l'aumento della densità energetica.

