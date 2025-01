Mazda 6E, al salone di Bruxelles la nuova berlina elettrica

Mazda ha presentato al Salone di Bruxelles la nuova 6E, berlina 100% elettrica, che arriverà nei punti vendita italiani nel corso dell'estate. Proposta con due pacchi batteria, rispettivamente da 68,8 kWh e da 80 kWh, a cui corrispondono autonomie di 479 km e 552 km, la vettura è dotata di un motore che, con il pacco batteria più piccolo eroga 258 CV, mentre con quello più grande si ferma a 245 CV; la coppia, invece, è sempre di 320 Nm. La

Mazda 6E promette una guida coinvolgente ed agile grazie alla trazione posteriore, ed accetta una potenza di ricarica in corrente continua di 200 kW.

Così, la batteria da 68,8 kWh recupera dal 10 all'80% di autonomia in 22 minuti.

Alle prestazioni brillanti, scatta da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi, la nuova proposta del brand giapponese abbina un design filante con una linea da berlina con coda tronca, in cui spicca il trattamento della calandra con tanto di LED nella parte inferiore. Dietro, l'accenno di coda è dominato dal disegno dei gruppi ottici uniti al centro da un elemento luminoso, mentre una cromatura nella parte bassa della superficie vetrata sottolinea l'andamento della fiancata.

L'abitacolo presenta un display da 10,2 pollici per la strumentazione digitale, mentre l'infotaiment si gestisce dal grande schermo che spicca nella parte alta della plancia da 14,6 pollici. L'allestimento Takumi presenta interni in pelle ecologica nei colori beige caldo o nero, mentre quello denominato Takumi Plus propone pelle scamosciata e una pregiata pelle nappa color sabbia, ed aggiunge una tendina apribile elettricamente al tetto panoramico. Non mancano un head-up display a realtà aumentata da 50 pollici ed un impianto audio Sony Pro con 14 altoparlanti.

Inoltre, la vettura sfoggia un nuovo sistema di rilevamento dei bambini nell'auto, per evitare di lasciarli accidentalmente nell'abitacolo, che si avvale di una telecamera interna che proietta le immagini sul display centrale. A livello di sicurezza, poi, la nuova proposta a batteria della casa di Hiroshima offre nove airbag ed un sistema avanzato di assistenza alla guida con frenata di emergenza autonoma (AEB), avviso di superamento della corsia, riconoscimento della segnaletica stradale ed altri aiuti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA