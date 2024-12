Gordon Murray Automotive prepara la T33 S, super performante

Gordon Murray, il celebre progettista delle McLaren di Formula 1 e dal 2017 titolare della Gordon Murray Automotive (Gma) specializzata in hypercar, ha annunciato l'arrivo di un nuovo modello che completerà la gamma attuale - presentata all'edizione 2024 del Goodwood Festival of Speed - e composta daT50, T50 S, T33 e T33 Spider. Anche se le consegne sono appena iniziate, tutte e quattro le Gma (di cui sono previsti 100 esemplari in totale) sono state pre-vendute ed è quindi più che logico che Gordon Murray stia guardando alla fase successiva, allargandosi ad un'auto ancora più performante.

Si tratterà - è stato confermato in una intervista che Murray ha rilasciato al magazine britannico Autocarro - di un versione delle esistenti T33 coupé e T33 spider che finiranno di esser prodotte nel 2028, quando Gma introdurrà una nuova architettura".

"Questo modello - ha detto - arriverà dopo la versione finale della T33 S sarà e userà un'architettura completamente nuova, per un'auto completamente nuova" e che avrà " uno stile completamente diverso". E per accrescere l'attesa Murray ha sottolineato che "sarà la migliore del suo genere" e che si tratterà "dell'auto che ho sempre voluto fare".

Nessun dettaglio, egualmente, sulle caratteristiche della imminente T33 S. Si sa solo che utilizzerà una variante ancora più potente del V12 3.9 da 625 Cv che Gma ha sviluppato con Cosworth. Si tratterà di un motore aspirato naturalmente - dunque non turbocompressore - per garantire la migliore risposta possibile del motore e offrire quella che Gma definisce "perfezione di guida".

