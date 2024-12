Britannica Mika lavora ad una microcar elettrica a 3 posti

Mika, la Casa automobilistica britannica con sede nel Warwickshire, nota per il buggy Meon, ha annunciato nuovi piani dettagliati per un modello destinato alla mobilità urbana.

Si tratta di un inedito quadriciclo elettrico L7 con autonomia di circa 100 km, una microcar elettrica - con prezzo sotto i 18mila euro - che sfiderà nel mercato GB la Citroën Ami e la Renault Mobilize Duo. Ma con una carrozzeria più emozionale e che, secondo l'azienda, dovrebbe offrire prestazioni migliori. E sta creata da Robin Hall - il 'padre' del buggy Meon - e promette di essere è l'auto elettrica più leggera della Gran Bretagna.

La sua struttura di base è infatti un telaio avvolgente formato da composito di polimerico utilizzato per la prima volta nella Lotus Elise. Formano una cellula di sopravvivenza creando sezioni antiurto anteriori e posteriori che secondo Hall offrono standard di sicurezza simili a quelli di una moderna utilitaria.

Il telaio portante è 'vestito' con pannelli esterni in materiali compositi, con una carrozzeria che può ospitare tre persone (due davanti e una al centro leggermente arretrata).

L'auto prevede una batteria da 16 kWh che può essere potenziata a 32 kWh.



