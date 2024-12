Audi rilancia la A3 Sportback con un evoluto ibrido plug-in

Audi A3 Sportback si aggiorna. La compatta dei quattro anelli vanta un upgrade tecnologico nella versione dotata del sistema ibrido plug-in, ora con un'autonomia di oltre 140 chilometri, quasi raddoppiata rispetto alla precedete.

Le novità introdotte con la nuova generazione del sistema ibrido ricaricabile di Audi A3 Sportback TFSIe sono condivise con gli altri modelli dei marchi appartenenti al gruppo Volkswagen e comprendono: l'elettromotore con 7 CV in più, il nuovo motore termico e una batteria più capiente.

All'accensione, a prevalere è il motore elettrico motore sincrono a magneti permanenti (PSM) che eroga 116 CV (contro i precedenti 109 CV) e 330 Nm di coppia. Tale unità è integrata, insieme a una frizione di separazione, nel cambio S tronic a 6 rapporti.

Novità è anche il motore benzina, con il 1.4 litri TFSI che cede il passo al 1.5 litri TFSI evo2 con ciclo Miller che dispone di 27 CV in più rispetto al precedente e declinato in due livelli di potenza, 204 e 272 CV.





Infine, la sostituzione della batteria a ioni di litio con una da 19,7 kWh netti (25,7 kWh lordi) ha permesso di raggiungere un'autonomia in elettrico di circa 140 chilometri (ciclo di omologazione WLTP), più del doppio alla precedente generazione, accreditata di 66 chilometri.

Noi di Ansa Motori abbiamo provato la compatta di Ingolstadt lungo un percorso nella zona intorno alla città di Verona, sfruttando le potenzialità del propulsore elettrico. Durante la prova abbiamo guidato la versione meno potente, quella con potenza complessiva da 204 CV (versione 40 TFSI), che affianca la più pepata da 272 CV (45 TFSI).

L'auto è risultata essere agile (nonostante gli oltre 1.600 Kg) grazie anche alla ripartizione delle masse tra gli assali con rapporto 44/45. La marcia risulta fluida e il passaggio dalla trazione elettrica a termica è quasi impercettibile. Lo spunto è buono grazie alla coppia di 350 Nm (400 Nm per la 45 TFSI) e lo 0-100 km/h viene coperto in 7,4 secondi, due secondi più rapida rispetto alla precedente (6,3 secondi per la versione da 272 CV). L'autonomia dichiarata in elettrico è abbastanza reale. Le performance sono da sportiva: la velocità massima è di 225 km/h (237 per la versione 45) mentre in elettrico raggiunge i 140 km/h. Novità per quanto riguarda la ricarica: per la prima volta infatti è possibile ricaricare la Plug-in con corrente continua con potenze fino a 50 kW. Parallelamente è possibile ricaricabile in corrente alternata con potenze sino a 11 kW (in passato era 3,6 kW).

Per la ricarica presso le colonnine, la casa dei quattro anelli propone il servizio Audi Charging, attivo in 29 Paesi europei e grazie a un unico contratto è possibile fruire di oltre 700mila punti di ricarica in Europa, dei quali oltre 52mila in Italia, con tariffe agevolate.

La prime unità plug-in di Audi A3 Sportback sono attese nel corso del primo trimestre del 2025 e vede il listino prezzi partire da 48.400 euro.

