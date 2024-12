Honda Prelude arriverà in Europa ad inizio 2026

Honda ha annunciato che la nuova Prelude ibrida sbarcherà in Europa nei primi mesi del 2026 e che farà il suo debutto la tecnologia Honda S+ Shift, per aumentare ancora di più la "gioia di guidare" dell'ultima generazione della coupé sportiva della casa di Tokyo.

Honda S+ Shift simulerà i suoni e le sensazioni dei rapidi cambi di marcia automatici, consentendo anche alla nuova generazione di guidatori della Prelude di godere della guida sportiva che questo modello unico è in grado di regalare. Dal suo debutto 46 anni fa, e per le successive cinque generazioni fino al 2000, la Prelude è da sempre una testimonianza concreta dell'innovativa tecnologia di Honda. La nuova generazione offrirà la giusta combinazione di stile ed eleganza unita ad un gruppo propulsore ibrido.

'Honda Prelude è un modello iconico e la sua ultima generazione promette di valorizzare questa eredità con le eccezionali prestazioni ibride che ci contraddistinguono e nuove tecnologie all'avanguardia - ha dichiarato Hans de Jaeger, senior vice president di Honda Motor Europe - L'obiettivo è quello di offrire non solo un'efficienza straordinaria, ma anche il divertimento e le performance entusiasmanti per cui questo modello è famoso. Siamo entusiasti del suo ritorno in Europa, specialmente dopo aver visto l'accoglienza molto positiva che ha riscontrato finora'.

Questo annuncio coincide con le celebrazioni per i 25 anni dell'ibrido Honda, un viaggio iniziato nel 1999 con il lancio della rivoluzionaria Insight coupé, il primo modello ibrido di serie prodotto in Europa. Da allora, Honda è sempre stata all'avanguardia nello sviluppo della tecnologia dei propulsori ibridi, offrendo agli automobilisti una gamma di modelli in grado di facilitarne la transizione verso il futuro elettrificato nel modo più agevole, comodo ed economico.

Oggi la gamma di veicoli Honda è completamente elettrificata: Jazz, Civic, HR-V, ZR-V e CR-V sono tutte disponibili con propulsori e:Hev di serie. Passando automaticamente tra le modalità di guida elettrica, ibrida e a motore senza alcun intervento da parte del conducente, ciascuno di questi modelli unisce un'eccezionale facilità di utilizzo con un'esperienza di guida sempre piacevole ed entusiasmante, oltre a poter contare su un'efficienza senza pari e su emissioni ridotte.

