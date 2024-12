Maserati Grecale Folgore, un abitacolo elegante e high tech

Aprire le porte di Grecale Folgore, come di ogni altra Maserati, significa entrare in un mondo fatto di confort, eleganza e high tech. In particolare per il suv di lusso del Tridente sono stati scelti materiali pregiati che valorizzano l'arredamento e le superfici, reinterpretando le lavorazioni uniche del made in Italy. Insieme alla ricerca di grafiche e cromie uniche, che prendono spunto dalle radici del brand e perfino dal territorio, danno luogo ad una reinterpretazione dell'artigianalità italiana innovativa, naturalmente filtrata attraverso lo stile tipico del Dna di Maserati.

Come ci si attende da un modello fortemente legato al Tridente - come lo è anche nella nuova declinazione elettrica Folgore - tutto nell'abitacolo è votato al lusso, alla funzionalità ed alle emozioni. In perfetta sintonia con le sue due anime, una luxury e una sportiva. Basta osservare la plancia e tutti gli elementi di interfaccia tra macchina e uomo (pilota o passeggeri che siano) per apprezzare un disegno e una esecuzione che sono ispirati all'idea di un ambiente rilassante, moderno, lussuoso ed emozionale, dove trovano perfettamente posto le nuove tecnologie.

Una declinazione della contemporaneità in chiave Maserati che è enfatizzata - ad esempio - dal livello dei contenuti come i quattro schermi di Grecale che comprendono il classico cluster e il nuovo elemento centrale da 12,3 pollici, un display confort più piccolo da 8,8 pollici con i comandi accessori e il nuovo orologio, anch'esso costituito da un display circolare pur avendo un look analogico. Il grande display centrale angolato, che racchiude anche i comandi secondari e perfino i pulsanti per la selezione delle marce - ha lasciato più spazio all'ampio bracciolo, al grande vano porta oggetti con apertura butterfly a doppio battente e a un'ampia zona di ricarica per lo smartphone.

Oltre alla raffinatezza delle griglie metalliche (incise al laser) per gli altoparlanti Tweeter e Midrange del nuovo sistema audio Sonus Faber e delle finiture cromate dello smart watch digitale, delle bocchette d'aria centrali e del selettore del driving mode sul volante, nell'abitacolo di Grecale spicca l'illuminazione alle spalle del display centrale. Quando è buio all'esterno quello che si genera in Grecale è un effetto 'salotto' con una illuminazione diffusa e soft, per la prima volta adottata all'interno di un'auto. Tutto è orientato alla semplificazione per offrire uno spazio in cui le persone si sentano a proprio agio e dove la tecnologia più all'avanguardia si manifesta solo nel momento del bisogno.

Nello specifico gli interni di Grecale Folgore si distinguono da quelli delle altre versioni GT, Modena e Trofeo per il motivo in bassorilievo Folgore sulla plancia e per il caratteristico rivestimento interno in carbon copper 3D touch. L'innovazione entra anche nell'arredamento grazie ai sedili elettrici sportivi in ricoperti in Econyl, un materiale realizzato con una nuova fibra di nylon rigenerato. Viene ottenuta recuperando i rifiuti - come le reti da pesca provenienti dagli oceani e dall'acquacoltura, gli scarti di tessuto delle cartiere e i tappeti destinati alla discarica - e trasformandola in filato di nylon vergine di qualità per l'industria della moda e degli interni.

Nel caso di Grecale l'Econyl - un materiale esclusivo, dalla superficie unica e altamente opaca - viene combinato con la lavorazione al laser per ottenere un sulle superficie un design parametrico che esprime un dinamismo naturale. A bordo il collegamento wireless per Apple CarPlay, Android Auto e Baidu CarLife integra l'esperienza di uno smartphone con la vettura in pochi secondi. Gli utenti possono connettere fino a due telefoni. L'head-up-display riconfigurabile minimizza le distrazioni alla guida proiettando direttamente sul parabrezza informazioni chiave come velocità, mappe, indicazioni stradali.

L'orologio digitale Maserati è invece l'interfaccia per l'azionamento dell'assistente vocale con cui gestire clima, media, navigazione e telefonate. Il sistema multimedia di ultima generazione MIA (Maserati Intelligent Asssitant) è stato ottimizzato per Grecale Folgore, conferendo all'esperienza digitale un dinamismo e una raffinatezza grafica senza pari.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA