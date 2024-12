Hyundai Santa Fe debutta anche in versione ibrida plug-in

Hyundai Santa Fe è anche ibrido plug-in. La casa sud-coreana amplia l'offerta della quinta generazione del maxi suv introducendo la versione ibrida ricaricabile che, stando ai dati dichiarati, percorre fino a 54 chilometri in modalità elettrica e ha un listino che parte da 55.800 euro.

La quinta generazione di Hyundai Santa Fe è stata presentata la scorsa estate creando una rottura con il passato per il suo design inedito caratterizzato da linee squadrate, per le tecnologie avanzate di cui è equipaggiata e per l'abitabilità degli interni che permette di accogliere da 5 a 7 persone.

Ad affiancare la versione Full-Hybrid è la Plug-in Hybrid che si basa sul motore turbo benzina 1.6 litri T-GDI da 160 cv abbinato a un motore elettrico da 98 cv alimentato da una batteria da 13,8 kWh che garantisce un'autonomia di 54 chilometri in modalità 100% elettrica (ciclo di omologazione WLTP). La potenza massima di sistema è di 253 cv la coppia raggiunge i 367 Nm ed è disponibile solo con trazione integrale 4WD e cambio automatico.

All'interno dell'abitacolo si trova il cluster digitale da 12,3 pollici e un secondo schermo touch sempre da 12,3 pollici per il sistema di infotainment che integra Bluelink, Hyundai Live Services, ed Apple CarPlay e Android Auto wireless.

Inoltre, la tecnologia over-the-air (OTA) facilita l'aggiornamento dei sistemi del veicolo, mentre il display del climatizzatore dedicato da 6,6 pollici semplifica il processo di regolazione dei livelli di riscaldamento e raffreddamento.

Mentre per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida, Hyundai Santa Fe è disponibile con il pacchetto Hyundai SmartSense che comprende di serie la frenata autonoma di emergenza con riconoscimento veicoli, pedoni e cicli e funzione junction, il Rear Occupant Alert, il Sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità, il Sistema di mantenimento al centro della corsia, l'Highway Driving Assist e il Cruise Control Adattivo con funzione Stop & Go, oltre a In Cabin Camera e sistema eCall.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA