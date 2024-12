Si chiama Syros il nuovo suv compatto di Kia per l'India Prezzo 'in linea' con il mercato e tre motori tutti termici Kia si appresta a lanciare nell'importante mercato dell'India il nuovo suv compatto, Syros 'su misura' per quel Paese e per le esigenze e le richieste degli automobilisti indiani.

L'appuntamento per il reveal - che è stato anticipato con due immagini - è per il 19 dicembre, ma di questo modello, che dovrebbe inserirsi in quel mercato tra Sonet e Seltos, si conoscono già la fascia di prezzo (che partirà dal corrispettivo di 10.200 euro), e soprattutto le tre motorizzazioni.

La gamma Syros dovrebbe infatti riproporre gli stessi tre propulsori termici della Sonet, cioè un benzina aspirato 1.2 da 83 Cv, un turbo benzina 1.0 da 120 Cv e soprattutto l'apprezzata unità a gasolio 1.5 CRDi VGT da 116 Cv.

Caratterizzata da molti stilemi della più recente evoluzione del design Kia (come mostra l'anticipazione del frontale con elementi Led verticali) Syros evidenzia anche una grande finestratura laterale - con netta piega nel taglio dei finestrini vicino al montante C - che è accompagnata da un portellone posteriore verticale, evidentemente per favorire abitabilità e capacità di trasporto.

Si dovrà però attendere il 19 dicembre per conoscere il look e i contenuti dell'interno di Kia Syros, ma secondo i media indiani si dovrebbero ritrovare molti elementi di Sonet, tra cui i display digitali doppi, ma con il debutto di un volante di nuova forma.

