La Subaru Wrx si aggiorna per il mercato Usa

Subaru in America continua a commercializzare la sportiva Wrx, che eredita la tradizione corsaiola della Impreza, la quale ha conquistato un posto d'onore nel cuore degli appassionati attraverso le sue performance nei rally di tutto il mondo.

La Wrx 2025, disponibile anche nella nuova livrea Galaxy Purple, è spinta da un motore 2.4 con la famosa architettura boxer che, mediante la sovralimentazione, eroga e 271 cavalli.

Inoltre, si avvale della trazione integrale Subaru, di ammortizzatori regolabili a controllo elettronico messi a punto da Subaru Tecnica International, di un impianto frenante firmato Brembo, e scarica i cavalli sull'asfalto tramite pneumatici Bridgestone Potenza S007 montati su cerchi in lega da 19 pollici.

Il prezzo base per la Subaru Wrx 2025, che arriverà nelle concessionarie all'inizio del prossimo anno, equivale, al cambio attuale, a circa 34.000 euro. Saranno quattro i livelli di allestimento, denominati, rispettivamente, Premium, Limited, GT e tS e tutti avranno il cambio manuale a 6 marce di serie, mentre la GT potrà contare sulla Subaru Performance Transmission (in opzione per Premium e Limited).



