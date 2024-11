Foton Tunland V9 è il nuovo grande di casa

Rappresenterà il 'grande di casa' della famiglia Foton, il nuovo pick-up Tunland V9 pronto a fare il suo ingresso sul mercato italiano. Dopo il lancio del Tunland G7, lo scorso mese di febbraio, Eurasia Motor Company allarga ora la gamma dei suoi veicoli pensati per essere dei veri e proprio multiuso e ha presentato il nuovo V9.

"La famiglia cresce - ha dichiarato Federico Daffi, Socio Fondatore e Ceo di Eurasia Motor Company - e lo fa in grande stile, con un modello audace, grintoso, full-optional e accessoriato con tutti i dispositivi tecnologici di alta gamma.

Tunland V9 è il fratello maggiore di G7 e rappresenterà per il mercato italiano una nuova proposta molto allettante".

Più grande in altezza e in larghezza del G7, il Tunland V9 è stato progettato per evidenziare uno stile robusto e sportivo.

La sua carrozzeria larga e le linee decise gli conferiscono una presenza muscolosa e potente e le misure sono 5617 mm di lunghezza, 2090 mm di larghezza e 1955 mm di altezza.

Il design esterno si ispira ai concetti di estetica Kinetic Sculpture per gli esterni e all'Intelligent Dynamic Cockpit per l'interno. All'esterno, la caratteristica distintiva della parte anteriore del Tunland V9 è la sua griglia esagonale, grande e contraddistinta da una finitura brunita.

I fari sono a matrice LED e il paraurti anteriore sportivo è in tinta con la carrozzeria, per suggerisce solidità. Il lato del Tunland V9 presenta linee e dettagli che confermano lo stile sportivo del mezzo, così come i passaruota, i parafanghi e gli ampi specchietti laterali in tinta con la carrozzeria, dotati di indicatori di direzione e riscaldamento e che si ripiegano automaticamente alla chiusura del veicolo. Il cassone ha una capacità di carico da 1379 litri.

All'interno, Foton Tunland V9 predilige il comfort, tra tecnologia moderna e materiali di alta qualità. Il volante multifunzione presenta una forma a 'D' per uno spazio extra per le gambe, rendendo più facile salire e scendere. Si regola in quattro direzioni per una posizione di guida comoda.

Sulla plancia, il touchscreen centrale multifunzione da 14,6 pollici ha una risoluzione di 1920ž1080 e un display Retina 2K, promette immagini nitide e chiare. Il motore è un ibrido diesel Aucan 4F20 di Foton, 2.0 con 160cv, turbocompressore a geometria variabile BorgWarner e un sistema di iniezione common rail ad alta pressione Bosch.

Il motore diesel eroga una potenza massima di 117kW a 3600 giri/min e una coppia massima di 400 Nm a 1500-2400 giri/min, a cui si somma il contributo del sistema ibrido 48V con motore Bosch che aumenta la coppia a bassa velocità di 50 Nm.

Grazie al sistema ibrido la coppia massima disponibile a 1500 giri sale a 450 Nm. Tunland V9 è disponibile in due modelli, Flagship e Ultra, in sei colori (nero, bianco, verde, blu, rosso e silver). La versione Ultra offre, in aggiunta al già accessoriato modello Flagship, ulteriori dispositivi, fra cui l'AEB (frenata automatica di emergenza), l'ACC (controllo della velocità di crociera adattivo), l'FCW (Forward Collision Warning) e, infine, l'LDW (Lane Departure Warning).

Il nuovo modello Foton Tunland V9 sarà disponibile dall'inizio del 2025 al prezzo di partenza 47.250 euro, iva inclusa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA