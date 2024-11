A5, codice numerico per accedere all'alto di gamma Audi

Oltre a cambiare denominazione (viene abbandonata quella A4 perché le Audi con numero pari saranno solo elettriche) le nuova Audi A5 berlina e Avant compiono un balzo in avanti, tanto che il 'codice alfanumerico' A5 può essere interpretato come un vero e proprio accesso all'alto di gamma.



Una crescita che è legata soprattutto all'adozione della nuova piattaforma PPC (Premium Platform Combustion) che è dedicata alle vetture con motore termico collocato in posizione anteriore longitudinale. Questa sostanziale novità ha reso possibile il disegno di una nuova carrozzeria - più dinamica e moderna - e fa evolvere le A5 sia nel comportamento e nelle qualità della vita a bordo.

Audi A5 propone infatti dimensioni più generose (+ 6,7 cm in lunghezza, 1,3 in larghezza e 7,2 nel passo a tutto vantaggio della comodità. PPC significa anche un sensibile miglioramento dell'isolamento acustico, della eliminazione delle vibrazioni tanto che i valori NVH sono in linea con Audi A6.

Con la nuova A5 si entra anche in una dimensione digitale e di software, visto che adotta l'architettura elettronica E3 1.2 che era stata introdotta da Audi con il modello elettrico Q6 e-Tron.

Oltre alla gestione ottimale dei display e dell'infotainment E3 1.2 permette l'aggiornamento wireless (Over-the-Air, OTA) del software e delle funzioni. Ma anche l'applicazione dell'intelligenza artificiale tramite ChatGPT.

Un insieme di novità a livello di hardware e software, quello dell'Audi A5, che abbiamo avuto modo di apprezzare in un articolato test sulle strade di Roma e della provincia laziale, scoprendo tra l'altro i vantaggi dell'intuitività nell'interazione uomo-macchina, Cresce, e non di poco, anche la qualità della vita a bordo.

Lo si deve ai sedili riprogettati, alla qualità degli interni - con il rivestimento morbido al tatto della plancia e dei pannelli porta - e a quello che Audi definisce correttamente un 'palcoscenico digitale'.

L'insieme è composto dall'virtual cockpit da 11,9 pollici e dal display da 14,5 pollici del sistema MMI (che sono di serie sin dal primo livello di allestimento) a cui si aggiunge la novità dello schermo dedicato al passeggero. E' un display da 10,9 pollici - di serie per le versioni S line edition e Sport attitude - e propone la modalità Active Privacy per guardare un film durante la marcia senza distrarre il guidatore.

Nella guida, ma anche nella gestione della mobilità In tutte le situazioni, si apprezza la scelta operata da Audi a livello di motorizzazioni. A5 è, come ribadisce la denominazione, un modello termico. E in questa prima fase della commercializzazione (arriveranno poi anche delle varianti plug-in) le versioni a gasolio e V6 benzina propongono la tecnologia ibrida Mhev Plus a 48 Volt che riduce del 10% consumi ed emissioni.

Mhev Plus 48 Volt sfrutta il powertrain generator (PTG), solidale alla trasmissione e composto da motore elettrico, elettronica di potenza, sistema di raffreddamento specifico e attuatore per l'attivazione/disattivazione. Una specifica prerogativa è la gestione particolarmente fluida del sistema start/stop, con riaccensione rapida e pressoché impercettibile.

In presenza di pendenze lievi e in fase di manovra, A5 può spostarsi con la sola trazione elettrica garantita dal PTG.

Mentre in città a bassa velocità o nelle code, integra efficacemente l'azione del motore termico.

Il PTG lavora in abbinamento alla batteria dedicata da 1,7 kWh contribuire alla marcia aggiungendo all'erogazione del motore termico sino a 24 CV e 230 Nm di coppia. In fase di decelerazione attua una strategia per il recupero dell'energia (sino a un massimo di 25 kW). Cuore della gamma A5 è turbodiesel 2.0 TDI serie EA288 da 204 Cv che beneficia della tecnologia Mhev Plus a 48 Volt ed eroga 400 Nm di coppia. E' abbinato al cambio a doppia frizione S Tronic, è proposto con trazione anteriore o integrale Quattro Ultra.

La famiglia Audi A5 è ancora più accessibile con le turbo benzina 2.0 TFSI da 150 Cv (proposto anche nella configurazione da 204 Cv) senza Mhev Plus 48 Volt e con trasmissione a doppia frizione S Tronic. La variante più potente è disponibile anche con trazione Quattro Ultra.

Infine le versioni S5 al vertice della gamma con entrambe le carrozzerie. Adottano un V6 turbo benzina TFSI 3,0 litri da 367 Cv che usufruisce egualmente della tecnologia Mhev Plus.

I prezzi della berlina partono a 50.150 euro, quelli dell'Avant da 52.550. La Avant TDI S-Tronic 204 Cv Business, cuore di gamma, costa 59.250 euro.



