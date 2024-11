DS punta su stile e tecnologia per nuovo modello in arrivo

Per il suo prossimo modello, DS punta sullo stile ma anche su aerodinamica, tecnologia e comfort di livello superiore. Sono infatti questi i punti fermi che hanno portato alla creazione di un nuovo modello, il cui nome non è ancora stato rivelato e che mira a creare un concetto stilistico inedito nel mondo automotive.

Il design esterno riprenderà il dinamismo dei SUV più eleganti, pur adattandosi alle esigenze di una motorizzazione 100% elettrica. Ancora segreto il passo del telaio ma il parabrezza sarà arretrato mentre il cofano è posizionato verso il basso. DS Automobiles ha progettato il modello anche per essere molto efficiente e in grado di offrire un'autonomia di 750 km.

Per ottimizzare al massimo l'aerodinamica della (che vanta un Cx di 0,24), ogni elemento della carrozzeria è stato testato nella galleria del vento. In particolare, sono state installate prese d'aria attive nella parte inferiore del paraurti anteriore per favorire il raffreddamento.

Il frontale assume un'identità molto tecnologica. La firma luminosa cara a DS Automobiles è evidenziata dalle luci diurne verticali, che incorniciano i proiettori DS Pixelvision. Le proporzioni, in generale, sono state perfezionate per andare oltre il concetto di SUV Coupé, senza rinunciare al DNA tipico dei SUV.

Tutte le informazioni e i dettagli relativi al nuovo Modello DS saranno rivelati entro la fine dell'anno.



