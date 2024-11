Brabus 1000, evoluzione estrema della Mercedes S Amg 63

Con le nuove 1000 All Gray e 1000 Bichromatic gli specialisti tedeschi della Brabus propongono due elaborazioni di forte impatto estetico in grado di trasformare la lussuosa e sportiva berlina Mercedes-AMG S 63 E Performance in una vera e propria super car da strada.



Differenziate semplicemente per le colorazioni, la prima completamente grigia la seconda nera con inserti in carbonio, le due novità del garage di Bottrop possono infatti contare su un'elaborazione della power unit ibrida Mercedes in grado di innalzare a 1.000 Cv la potenza complessiva della quattro porte teutonica, 190 Cv dei quali provenienti dall'unità elettrica alimentata da una batteria agli ioni di litio da 13,1 kWh.

Monstre anche l'incremento della coppia motrice sino a un picco massimo di 1.820 Nm che nel normale utilizzo stradale è limitato a 1.620 Nm, per evitare un'eccessiva usura delle componenti meccaniche.

Il risultato su strada di una tale cura sono riscontri cronometrici di appena 3,1 secondi per lo scatto da 0 a 100 km/h, tempo che sale a 9,7 secondi per raggiungere i 200 orari.

Per motivi di sicurezza e per preservare l'integrità degli pneumatici, invece, la velocità di punta è limitata elettronicamente a 290 km/h.

Tra i numerosi interventi effettuati dalla Brabus, oltre all'adozione di vari elementi aerodinamici in fibra di carbonio, da segnalare l'incremento di cilindrata del V8 twin-turbo Mercedes sino a 4,5 litri. A livello estetico spiccano i cerchi in lega monoblocco da 22".

Per quello che riguarda gli interni delle due vetture, la All Gray sfoggia rivestimenti e finiture in grigio, in tinta con la carrozzeria, la Bichromatic presenta un abitacolo dominato dal nero e dalla fibra di carbonio. Come da tradizione per l'officina del piccolo centro del Land del Renania Settentrionale-Vestfalia, comunque, l'elaborazione della vettura può essere integrata con una personalizzazione dell'abitacolo di tipo sartoriale.

