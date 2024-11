Chateram CSR Twenty: solo 20 esemplari per la biposto

Per i 20 anni del telaio CSR, Caterham ha realizzato la Seven CSR Twenty, che sarà costruita in soli 20 esemplari. La vettura verrà assemblata a mano nella nuova sede centrale della Caterham a Dartford, e sarà spinta da un motore Ford Duratec da 2,0 litri che produce circa 213 CV.

Questo, abbinato ad un corpo vettura dal peso di appena 620 kg, le consentirà di scattare da 0 a 96 km/h in 3,9 secondi e di raggiungere una velocità massima di circa 219 km/h.

La CSR Twenty si contraddistingue esteticamente per la griglia bicolore con il disegno interno della bandiera inglese ed i cerchi in lega Vulcan da 15 pollici. Mentre, all'interno presenta un cruscotto in carbonio satinato, finiture in pelle, ed il logo CSR Twenty ricamato sugli schienali dei sedili.

Questa vettura rappresenta l'essenza dell'auto sportiva britannica, un concetto di biposto pensata esclusivamente per valorizzare il piacere di guida, enfatizzato dal baricentro basso, dal peso ridotto all'osso, e dalla trazione posteriore, oltre che da una trasmissione manuale a 5 marce.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA