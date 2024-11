Peugeot, gamma ancora più accessibile con la versione Style

Con la nuova serie Style, Peugeot rende più accessibili quattro dei suoi modelli di punta.

Disponibili in versione elettrica, ibrida e con motore a combustione, le Peugeot 208, 2008, 308 e 308 SW Style sono dotate di un equipaggiamento completo e offrono tutto il piacere di guida di Peugeot. In particolare, questo allestimento arriva sulla best-seller di Peugeot che è disponibile nella versione Style con tre propulsori: benzina da 100 CV con cambio manuale a 6 marce, Hybrid da 100 CV con cambio doppia frizione e-DCS6 ed elettrico da 136 CV.

In termini di design, la 208 Style si distingue per i fari a Led con luci diurne anteriori a 3 artigli, luci posteriori a Led a 3 artigli, stemmi "Style" sul pannello posteriore e rivestimenti specifici dei sedili in tessuto grigio Renzo con cuciture Orange Sunrise.

È inoltre dotata di un pacchetto completo di equipaggiamenti di serie: sistema di assistenza al parcheggio posteriore, alzacristalli anteriori e posteriori elettrici, servosterzo elettrico, specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili, sistema multimediale con touchscreen centrale da 10", radio DAB, Bluetooth, specchietto retrovisore, Apple CarPlay/Android Auto wireless. Il prezzo di partenza è di 21.070 euro.

Stesso discorso anche per la 2008 che arriva, nella serie Style declinata nelle versioni benzina da 100 CV con cambio manuale a 6 marce, Hybrid da 136 CV con cambio doppia frizione e-DCS6, elettrico da 136 CV e da 156 CV. Il design è caratterizzato da fari a Led con luci diurne a Led a 3 artigli nella parte anteriore, luci posteriori a Led a 3 artigli, badge "Style" sulla parte superiore dei parafanghi anteriori e rivestimenti specifici dei sedili in tessuto grigio Renzo con cuciture Orange Sunrise.

Dotata di serie di un pacchetto completo di sistemi di assistenza alla guida, è in vendita a partire da 26.200 (i prezzi arrivano fino a 39mila euro per la versione elettrica da 156 CV). Anche 308 - in versione berlina e SW - si arricchisce della nuova versione Style con i seguenti propulsori: 136 CV Hybrid con cambio doppia frizione e-DCS6, BlueHDi da 130 CV con cambio automatico a 8 rapporti (per la sola 308 SW) e 156 CV Electric.

Le Peugeot 308 e 308 SW Style si distinguono per i badge "Style" sui parafanghi anteriori, i cerchi in lega Auckland da 16" e i rivestimenti specifici dei sedili in tri-materiale con tessuto grigio Renzo, tessuto screziato Baladin e cuciture Orange Sunrise. I prezzi, in questo caso partono da 31.570 euro per la versione berlina mentre per la station il prezzo di attacco è di 32.570 euro.

Come tutti i modelli Peugeot 100% elettrici, per la massima serenità, le E-208, E-2008, E-308 e E-308 SW della serie Style beneficiano della garanzia Allure Care, che offre una copertura del veicolo (comprendente il motore elettrico, il caricabatterie, la trasmissione e i principali componenti elettrici e meccanici) per una durata di 8 anni/160.000 km.





