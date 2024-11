Bentley conto alla rovescia per reveal della prima elettrica

A poche ore dalla conferenza con cui, dalla sede di Crewe nel Regno Unito, Frank-Steffen Walliser nuovo presidente e ceo di Bentley svelerà giovedì 7 in diretta streaming il primo modello 100% elettrico del brand, si infittiscono i rumors su questa nuova auto che "non sostituirà nessun modello nella gamma attuale". Qualche indizio è stato fornito dallo stesso Walliser che in una intervista rilasciata al magazine britannico Autocar ha detto che, per questo modello posticipato al 2026, "l'aerodinamica è una priorità di progettazione". Secondo fonti vicine alla Casa di Crewe dovrebbe trattarsi di un crossover coupé a quattro posti, così com'era stato anticipato con un rendering sui nuovi impianti di produzione.

Il presidente e ceo di Bentley - che proviene da Porsche - ha anche detto che l'azienda "progetta una gamma di auto più estreme", proprio immaginando di andare ad occupare con un lusso e un confort superiori un posto vicino a Porsche.

Quando è arrivato alla Bentley nello scorso maggio, riferisce Autocar, Walliser ha confessato di essere rimasto sorpreso dall'eccellenza delle auto ("alcune sono sottovalutate") e dall'importanza del recente investimento del Gruppo Volkswagen - che controlla Bentley e Porsche - in nuove strutture a Crewe che rappresentano "un enorme aspetto positivo".



