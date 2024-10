Opel Grandland, il suv "made in Germany" dall'animo green

Dopo l'anteprima ad Eisenach, la scorsa primavera, il nuovo Opel Grandland si mostra al grande pubblico, ancora una volta, in occasione dei festeggiamenti per i 125 anni di produzione automobilistica a Rüsselsheim. Il suv Opel top di gamma "made in Germany" è disponibile con tre propulsori elettrificati. I prezzi per il nuovo Opel Grandland Hybrid con tecnologia a 48 volt partono da 35.500 euro. In alternativa, i prezzi per la variante ibrida plug-in partono da 42.500 euro.

E Opel Grandland Electric sarà disponibile anche con un motore elettrico da 157 kW (213 CV), 345 Nm di coppia, batteria da 73 kWh (capacità netta) e un'autonomia a zero emissioni locali fino a 523 chilometri (WLTP) a partire da 40.950 euro.

Basato sulla piattaforma STLA Medium, nativo elettrico, il nuovo arrivato sarà presto disponibile anche con la batteria da 97 kWh (capacità netta) che sarà in grado di percorrere fino a circa 700 chilometri (WLTP). Tutte le motorizzazioni di Opel Grandland offrono numerose tecnologie innovative, caratteristiche intelligenti e soluzioni sostenibili. L'aspetto è definito dal nuovo Vizor 3D con emblema Blitz illuminato, che si trova al centro, mentre sul retro campeggia la scritta "Opel" illuminata in modo permanente. La nuova generazione di Opel Grandland ha una lunghezza di 4,65 metri, una larghezza di circa 1,93 metri e un'altezza di 1,66 metri. Questo rende il nuovo Opel Grandland più lungo di 173 millimetri, più alto di 36 millimetri e più largo di 49 millimetri rispetto al suo predecessore. Questo aumento delle dimensioni va a vantaggio sia dei passeggeri che del bagagliaio. Il passo lungo 2.795 millimetri e il portellone posteriore fortemente inclinato aumentano lo spazio disponibile.

Nell'abitacolo, il display centrale da 10 o 16 pollici leggermente orientato verso il guidatore e la console centrale alta generano una sensazione di dinamismo. Dietro il volante, un quadro strumenti ampio e completamente digitale fornisce le informazioni essenziali, consentendo al guidatore di concentrarsi sul piacere di guida e, in combinazione con l'head-up display Intelli-Hud, evitando la necessità di distogliere lo sguardo dalla strada.

I sedili ergonomici con cuscini laterali regolabili individualmente, certificati da Aktion Gesunder Rücken e.V. - AGR, garantiscono un piacere di guida puro e rilassato.

Soluzioni pratiche e innovative come il Pixel Box, che viene fornito di serie a seconda del livello di allestimento, rendono il viaggio più piacevole. Il nuovo suv top di gamma di Opel è dotato di un'ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida, tra cui l'Automatic Cruise Control con funzione Stop & Go, il riconoscimento esteso dei segnali stradali, l'adattamento intelligente della velocità e l'In Crash Braking. Il parcheggio e le manovre sono facilitati anche dai sensori di parcheggio anteriori e posteriori, dalla telecamera posteriore con funzione di pulizia automatica e dalla telecamera Intelli-Vision a 360 gradi. E i fari a matrice di led antiabbagliamento Intelli-Lux HD, che per la prima volta nel nuovo Opel Grandland hanno più di 50.000 elementi, aumentano la sicurezza durante la guida al buio.

Opel dimostra il suo approccio "Greenovation" utilizzando materiali riciclati negli interni, non utilizzando cromature e offrendo esclusivamente propulsori elettrificati. Questo approccio non solo va a vantaggio del clima, ma è anche positivo per le prestazioni di guida del nuovo Opel Grandland, il primo Opel a beneficiare della piattaforma Stellantis STLA Medium, progettato specificamente per i modelli elettrici a batteria.







