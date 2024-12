Amerigo Vespucci verso Doha, il 17 inaugura il Villaggio Italia

Dopo 40.352 miglia percorse e 29 porti raggiunti, l'Amerigo Vespucci si prepara a raggiungere Doha, in Qatar, dove resterà dal 17 al 22 dicembre. Sarà proprio la capitale qatarina ad ospitare la 30esima tappa del tour mondiale e la sesta tappa del Villaggio Italia, l'esposizione internazionale Made in Italy che riunisce le "nazionali delle eccellenze italiane" - fortemente voluta dal ministro della Difesa Guido Crosetto - e alla quale aderiscono, con la Presidenza del consiglio dei Ministri, 11 ministeri.

Al Villaggio Italia di Doha sono attesi il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, l'ambasciatore d'Italia presso lo Stato del Qatar Paolo Toschi, il sottocapo di Stato Maggiore della Marina Militare, l'ammiraglio Giuseppe Berutti Bergotto, l'amministratore delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli, la società in house del ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell'iniziativa.

Nei cinque giorni di apertura, il Villaggio Italia ospiterà un ricco programma di eventi dedicato alla cultura e alla gastronomia italiana, ma anche all'economia e dell'informazione.

Tantissimi gli appuntamenti a cura del Masaf per promuovere la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'Unesco. Grande attenzione al tema della disabilità con talk e incontri dedicati al giro del mondo del catamarano "Lo Spirito di Stella", imbarcazione totalmente accessibile che ospita persone con disabilità.

Uno spazio esclusivo sarà dedicato all'artista Jago, scultore italiano già famoso in tutto il mondo. A Doha esporrà l'opera in marmo "family" nella quale tre avambracci si intrecciano e si abbracciano in un movimento continuo e fluido che riprende l'antico simbolo dell'Uroboro, dove ogni mano stringe l'altra creando un cerchio senza soluzione di continuità che rivela l'importanza della coesione e dell'appartenenza reciproca.

Il 17 dicembre appuntamento con il consueto con l'ANSA che organizzerà un talk dedicato ai rapporti bilaterali tra i due Paesi. Sul palco si alterneranno istituzioni e rappresentanti civili. Successivamente l'agenzia di stampa presenterà, a bordo del Vespucci, la nuova edizione del libro PhotoANSA che quest'anno celebra il suo ventesimo anniversario.



