E' ispirata alla Hypercar Le Mans la sportiva P39 RML Group

RML Group Ltd, uno dei più importanti specialisti di ingegneria ad alte prestazioni del Regno Unito, ha svelato i primi dettagli di produzione del suo progetto P39 40th Special Edition (40SE) che, unendo il design della Le Mans Hypercar e l'usabilità quotidiana delle auto sportive da strada offre - si legge nella nota - un mix impareggiabile di competenza dell'azienda (che ha vinto diversi campionati) ed eccellenza ingegneristica.

Basata sulla Porsche 992.1 Turbo S, la RML P39 40SE migliora ogni aspetto che influisce su prestazioni, guida e maneggevolezza con il risultato di una hypercar che, afferma RML, ha capacità in pista superiori a una Porsche 992 GT3 RS pur mantenendo un alto livello di usabilità quotidiana.

"Quale modo migliore per celebrare 40 anni di nostra leadership su strada e in pista - ha detto Michael Mallock, ceo di RML Group - se non con il lancio di una hypercar ispirata al nostro veicolo da gara che abbiamo realizzato per Le Mans".

Per ampliare le prestazioni, la carreggiata della P39 40SE è stata aumentata davanti e dietro e il passo è stato allungato.

La carrozzeria è stata sostituita da una scocca in fibra di carbonio ispirata funzionalmente ed esteticamente alla nuova categoria Hypercar di Le Mans.

RML P39 40SE è dotata di aerodinamica attiva anteriore e posteriore completa di un sistema di riduzione della resistenza aerodinamica (DRS) integrato attivato dal conducente che la riduce per aumentare la velocità sui rettilinei. Inoltre, l'intero telaio può essere abbassato da remoto per aumentare la deportanza tramite attuatori idraulici.

In questa configurazione, la P39 40SE genera una straordinaria deportanza di 662 kg, più di 4,5 volte di una 911 Turbo S standard a 240 km/h. Inoltre il motore biturbo a sei cilindri di serie P39 40SE è portato a 900 Cv a 7.300 giri/min con 1.000 Nm di coppia. Questo grazie a una nuova centralina, a turbo e intercooler migliorati, nuovi collettori e convertitori catalitici, oltre a uno scarico sportivo Inconel ottimizzato.

RML ha precisato che saranno costruiti solo 10 esemplari di P39 40SE presso il centro di ingegneria RML a Wellingborough, vicino a Silverstone. L'auto viene consegnata come veicolo completo, con un costo di 495mila sterline ciascuna (pari a 595mila euro), tasse escluse a cui aggiungere quello della donor car, cioè della Porsche 911 da cui si parte.



