Bmw Serie 2 Gran Coupé, guida sportiva abbinata a look elegante

Esperienza di guida ancora più sportiva e, allo stesso tempo, elegante. Bmw Serie 2 Gran Coupé debutta nella sua seconda generazione capace di mettere ancora più in risalto le qualità tipiche delle vetture del marchio.



Una migliore presenza su strada e un maggiore dinamismo nel design conferisce alla nuova Bmw Serie 2 Gran Coupé un aspetto particolarmente distintivo. La gamma di trasmissioni completamente rinnovata, una tecnologia delle sospensioni ampiamente migliorata e sistemi innovativi per la guida e il parcheggio automatizzati assicurano un piacere di guida unico.

Il carattere moderno della nuova Bmw Serie 2 Gran Coupé è evidente anche nel settore della digitalizzazione. L'esperienza d'uso nell'abitacolo ridisegnato è definita dal nuovo Bmw iDrive con QuickSelect e da un'ampia gamma di servizi digitali e di giochi in auto basati sul Bmw Operating System 9. La nuova Bmw Serie 2 Coupé sarà prodotta nello stabilimento del Bmw Group a Lipsia, con il lancio sul mercato a partire da marzo 2025.

Il design esterno è definito da un frontale espressivo, da una silhouette dinamicamente allungata e da un posteriore dal design potente. Questo trasmette ancora più chiaramente l'eleganza sportiva che caratterizza le Bmw Gran Coupé. L'ampia griglia del radiatore Bmw, posizionata sotto i fari e caratterizzata da un'innovativa struttura a barre verticali e diagonali all'interno, e la grande presa d'aria inferiore conferiscono alla nuova Bmw Serie 2 Gran Coupé un aspetto ribassato e aderente alla strada. I fari a LED di serie comprendono elementi verticali per le luci diurne e gli indicatori di direzione. Come optional sono disponibili fari adattivi a LED con abbaglianti a matrice antiabbagliamento, funzione cornering light e accentuazioni blu. La vista laterale è definita dal cofano lungo, dagli sbalzi corti e dalla linea del tetto dolcemente fluida mentre, nella parte posteriore della grafica dei finestrini laterali, elegantemente allungata, un numero 2 discretamente impresso evidenzia la caratteristica piega Hofmeister.

La nuova versione della Bmw Serie 2 Gran Coupé è stata aumentata di 20 millimetri in lunghezza, arrivando a 4 546 millimetri, mentre il passo misura 2.670 millimetri. La larghezza del veicolo è di 1.800 millimetri e l'altezza è stata aumentata di 25 millimetri a 1.445 millimetri. Gli interni di nuova concezione sono completamente privi di pelle: come optional è disponibile il rivestimento in Veganza/Alcantara, abbinato a cuciture a contrasto cucite a mano per il quadro strumenti.

Lo schienale dei sedili posteriori offre di serie una ripartizione 40: 20: 40, mentre il volume di stivaggio è di 430 litri. La Bmw M235 xDrive Gran Coupé si colloca al vertice della gamma di modelli e presenta caratteristiche prestazionali notevolmente migliorate. Alimentata da un motore a 4 cilindri da 300 CV, l'auto ad alte prestazioni Bmw M accelera da 0 a 100 km/h (62 mph) in 4,9 secondi. In esclusiva per la Bmw M235 xDrive Gran Coupé viene offerto anche un pacchetto M Technology per prestazioni orientate alla pista, che comprende misure aggiuntive di costruzione leggera, cerchi in lega leggera M forgiati da 19 pollici e un sistema frenante in mescola M che offre prestazioni di decelerazione particolarmente elevate.

La gamma di motorizzazioni per il lancio sul mercato comprende avanzati motori a benzina e diesel a 4 cilindri con 170 CV nella nuova BMW 220 Gran Coupé e 163 CV nella nuova Bmw 220d Gran Coupé e 150 CV nella nuova BMW 218d Gran Coupé. Tutti i motori trasferiscono di serie la loro potenza alla strada attraverso un cambio Steptronic a 7 rapporti con doppia frizione. Le trasmissioni della BMW 220 Gran Coupé e della BMW 220d Gran Coupé sono elettrificate con tecnologia mild hybrid a 48 volt. I sistemi di assistenza alla guida disponibili di serie e a richiesta per la nuova Bmw Serie 2 Gran Coupé, infine, definiscono gli standard della concorrenza in termini di funzionalità e affidabilità.



