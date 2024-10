Al via in Cina modello Avatr 12 con range-extender

Avatr, il brand di Changan Automobile, ha ufficialmente aperto la prevendita in Cina per una nuova versione del modello elettrico con range-extender (categoria ora definita Reed) derivata dalla Avatr 12.

Questa interessante soluzione - che sta prendendo piede in Cina perché risolve facilmente il problema dell'autonomia elettrica - utilizza i sistema di extender con autonomia intelligente Kunlun. Presente anche il sistema di guida intelligente Qiankun ADS 3.0 di Huawei, che offre aggiornamenti in termini di potenza, lusso e capacità di calcolo.

Il nuovo modello con range extender propone un motore termico 1.5 T che eroga 115 kW di potenza massima. Il sistema propulsivo principale prevede un'unità elettrica da 231 kW e di una batteria al litio ferro fosfato da 39,05 kWh, che fornisce un'autonomia elettrica (senza impiego di range extended) di 201 km.

La Avatr Reed affiancherà dal prossimo novembre le altre due 12 denominate Royal Theatre Edition e Refreshed Edition completamente elettrica. La 12 Reev ha dimensioni importanti: 5.020 mm di lunghezza, 1.999 mm di larghezza e 1.450 mm di altezza, con un passo di 3.020 mm.

All'interno, Avatr 12 evidenzia un design minimalista che si basa sulla riduzione dei pulsanti fisici. Sono presenti uno schermo integrato da 51 pollici costituito da uno schermo flessibile 4K da 35,4 pollici e da un display di controllo centrale da 15,6 pollici per un'esperienza visiva immersiva.

Presenti sedili anteriori a gravità zero con rivestimento in pelle Nappa, riscaldamento a 3 stadi, ventilazione e funzioni di massaggio a 8 punti, nonché regolazioni elettriche a 16 vie. La fila posteriore offre ampio spazio, garantendo il comfort per tutti i passeggeri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA