L'Alpine A390_β a Parigi indica l'evoluzione del brand

Al salone dell'auto di Parigi nello stand Alpine c'è anche il concept A390_β, che evidenzia la svolta elettrica del brand, e si prepara ad ampliare la gamma a batteria della casa transalpina dopo la recente A290, che rende competitivo il marchio anche nel segmento B. La vettura presenta delle forme innovative che richiamano il DNA del brand e si basa sulla piattaforma AmpR Medium, che consente di spostare il baricentro verso il basso e di ottenere una perfetta distribuzione dei pesi, per garantire una dinamica di guida da riferimento rispecchiando in pieno le caratteristiche dinamiche di un marchio che possiede uno stretto legame con il mondo delle competizioni.





Prestazioni dunque, che verranno comunicate in seguito, insieme ai valori di potenza e coppia della vettura attualmente a metà dello sviluppo, come si evince dalla lettera beta nella sua denominazione, ma anche rispetto per l'ambiente grazie alla scelta di un'alimentazione sostenibile.

Come è stato anticipato, la fastback in questione sarà spinta da tre motori elettrici sviluppati da Alpine, uno situato sull'asse anteriore e due posizionati al retrotreno, e potrà anche avvalersi di un innovativo sistema AWD, non permanente, che verrà gestito da un sistema intelligente dotato di Active Torque Vectoring interamente sviluppato dalla casa.



