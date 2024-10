Audi A3 Sportback TFSI e, autonomia raddoppiata, più potenza

Dopo aver aggiornato la quarta generazione di Audi A3, aver rinnovato radicalmente Audi S3 e avere introdotto il crossover urbano Audi A3 allstreet, ora la casa dei quattro anelli evolve tecnicamente Audi A3 Sportback TFSI e, variante ibrida plug-in della compatta premium.

Un aggiornamento tecnico per Audi A3 Sportback TFSI che ora può contare su di un nuovo motore termico 1.5 TFSI, una superiore capacità della batteria, la ricarica in corrente continua (DC) con potenze sino a 50 kW e un'autonomia elettrica sino a 143 chilometri WLTP, più che raddoppiata rispetto alla precedente generazione. Proposta in due livelli di potenza, 204 e 272 CV, la berlina compatta plug-in vede la variante top di gamma beneficiare di 27 CV in più e di uno 0-100 km/h in 6,3 secondi; mezzo secondo più veloce rispetto al passato. Il nuovo motore turbo benzina e il propulsore elettrico dalla superiore densità di potenza sono il cuore del sistema plug-in di Audi A3 Sportback.





Il 1.5 TFSI evo2 sostituisce la precedente unità 1.4 TFSI e vanta molteplici highlights tecnici. In primis il ciclo Miller che, analogamente al ciclo Atkinson, costituisce una variante del classico ciclo Otto e porta in dote un rapporto di compressione più basso rispetto al rapporto d'espansione - nel ciclo Otto le due fasi sono invece pressoché identiche - portando ad avere la fase di compressione più breve rispetto a quella d'espansione.

Ne consegue il miglioramento della quantità d'energia estratta sotto forma di pressione dalla combustione, a vantaggio del contenimento dei consumi e delle emissioni. La trazione elettrica è affidata a un motore sincrono a magneti permanenti (PSM) che eroga 116 CV - contro i precedenti 109 CV - e 330 Nm di coppia.

L'autonomia elettrica raggiunge i 143 chilometri WLTP: più del doppio della precedente generazione, accreditata di 66 chilometri WLTP. Analogamente al precedente modello, nuova Audi A3 Sportback TFSI e viene proposta in due step di potenza. Nella configurazione più performante, denominata 45 TFSI e, il 1.5 TFSI evo2 eroga 177 CV, ovvero 27 CV in più rispetto al "vecchio" 1.4 TFSI, mentre la coppia massima di 250 Nm è disponibile da 1.500 a 4.000 giri/minuto. In combinazione con il motore elettrico, la vettura può contare su di una potenza complessiva di 272 CV - anche in questo caso più 27 CV rispetto al passato - e una coppia di 400 Nm così da scattare da 0 a 100 km/h in 6,3 secondi: un tempo mezzo secondo più veloce della precedente generazione. La velocità massima si attesta a 237 km/h.

Audi A3 Sportback 45 TFSI e si avvale di serie della caratterizzazione sportiva S line e del pacchetto look nero con anelli Audi in grigio antracite che prevede finiture total black per la cornice del single frame, le modanature ai finestrini e gli inserti lungo i paraurti.

Audi A3 Sportback TFSI e può essere rifornita in DC con potenze sino a 50 kW: in meno di 30 minuti il livello di carica della batteria passa dal 10% all'80%. Parallelamente, è possibile ricaricare in corrente alternata (AC) con potenze sino a 11 kW. Il processo di rifornimento completo, in questo caso, dura 2,5 ore. Successivamente la gamma si completerà con la Audi A3 Sportback Phev e la Audi A3 allstreet plug-in.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA