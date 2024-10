Dacia Duster Full Hybrid 140 è anche per i neopatentati

Ponderare le spese mensili e soddisfare le esigenze di tutta la famiglia. Sono anche queste le prerogative del Nuovo Dacia Duster Full Hybrid 140, che può essere guidato anche dai neopatentati.

Per la terza generazione di Duster, la casa automobilistica ha infatti introdotto l'inedita versione Hybrid 140, in grado di offrire prestazioni di livello superiore ma anche un'efficienza che porta ad una tangibile riduzione di consumi ed emissioni. La motorizzazione è in grado di soddisfare le diverse esigenze di mobilità di una famiglia intera, dai genitori che desiderano un'auto con caratteristiche più che adeguate alla vita quotidiana e per eventuali lunghi viaggi con relativi bagagli ai figli neopatentati.

A dispetto delle dimensioni contenute a prova di utilizzo cittadino, Nuovo Duster è in grado di accogliere cinque persone a bordo con relativi bagagli, potendo contare su un vano di carico di tutto rispetto. La versione full hybrid aggiunge le prestazioni offerte da un powertrain che eroga complessivamente 140 cavalli ed il comfort e la facilità di guida garantite dal cambio automatico.

Attualmente, in Italia un neopatentato nel primo anno può guidare auto con potenza massima di 70 kW (95 CV) e con rapporto peso/potenza di massimo 75 kW per tonnellata. Questa limitazione è valida per il primo anno di patente. In tale contesto, Nuovo Duster full hybrid 140 rappresenta una possibilità per molte famiglie italiane che devono conciliare le diverse esigenze, con il contenimento del budget dedicato alla mobilità.

