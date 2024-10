Byd presenta il Suv Sealion 7 al salone di Parigi

In occasione del Salone dell'Auto di Parigi, Byd ha presentato la Sealion 7, un SUV 100% elettrico, che diventa l'ottavo veicolo a nuova energia (BEV e PHEV) lanciato dal costruttore nel Vecchio Continente. Lungo 4,830 mm e con un passo di 2.930 mm, è stato realizzato sulla BYD e-Platform 3.0 e presenta la batteria Blade che ha una capacità di ricarica rapida fino a 230 kW.









Forte di prestazioni brillanti, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 4,5 secondi ed una velocità massima dichiarata di 215 km/h, sarà in vendita alla fine del mese di ottobre, con le prime consegne ai clienti previste entro la fine del 2024. I prezzi, così come le caratteristiche complete, invece, saranno resi noti prossimamente nei singoli mercati europei.

Nel frattempo, è possibile apprezzarne il design realizzato presso il Design Center BYD di Shenzhen, sotto la guida di Wolfgang Egger, che riprende il linguaggio del design della serie Ocean, per un'auto dall'aspetto potente e atletico, dalle forme estremamente efficienti che contribuiscono a garantirne un'autonomia estesa. Nello specifico, spicca il frontale con delle linee che richiamano la forma di una "X"; inoltre, il tema dell'oceano è visibile nei fari a LED Dual U integrati e nelle curve scolpite che ricordano il movimento delle onde, mentre il profilo laterale filante e deciso ed il frontale spiovente vengono controbilanciati dal tetto arrotondato e da un sottile spoiler posteriore a coda d'anatra.



