Torna l'icona Renault Twingo accessibile elettrica da città

Ammirata in anteprima rispetto alla presentazione ufficiale, che avverrà all'imminente salone dell'Auto di Parigi, Twingo E-Tech Electric Prototype conferma di essere il perfetto proseguimento - in chiave elettrificazione - del modello del 1992 diventato quasi da subito un mito, perché sbarazzino, irriverente ma anche funzionale ai massimi livelli.

Twingo E-Tech Electric Prototype è fedele alla sua eredità, e si posizionerà - quando sarà sul mercato nel 2026 - come una city car elettrica pensata per un utilizzo urbano senza compromessi e soprattutto accessibile, visto che il prezzo d'ingresso sarà inferiore a 20.000 euro. Questo incarnando alla perfezione l'originario concetto di voitures à vivre di Renault.

Originale ed ingegnosa, Twingo E-Tech Electric Prototype risponde alle sfide dei nostri tempi e crea l'inaspettato, ricordando l'anima della Twingo originale con il profilo da monovolume minimalista, i fari maliziosi (naturalmente riproposti con tecnologia Led), l'agilità e una grande simpatia.

Twingo E-Tech Electric Prototype, che sarà basata sulla stessa piattaforma Ampere di R5, presenta una ridotta impronta al suolo, è agile in città ma anche pratica con le sue 5 porte.

Il profilo (molto simile all'originale) è quello di una personalissima monovolume. Ed è sormontata da un tetto panoramico fisso trasparente, soluzione garantisce agli occupanti interni generosi e luminosi, in linea con la filosofia delle voiture à vivre.

Alla modernità delle proporzioni e del trattamento perfettamente fluido delle superfici della carrozzeria, si aggiungono una serie di dettagli che traggono ispirazione dalla prima Twingo, rafforzandone la personalità con un sapiente mix di fascino e tecnologia.

Pur ricordando il leggendario design della Twingo originale, la parte posteriore acquisisce maggiore modernità grazie al lunotto arricchito da una cornice nera. Riprendendo la stessa forma dei fari, le luci posteriori esterne conferiscono un tocco 'tech', a cui si aggiunge la divertente scritta Twingo in nero lucido situata al centro del portellone del bagagliaio.



