Nuovo Dacia Duster in versione 4x4 è ancora più off-road

Si propone come il 4x4 alla portata di tutti e la versione a quattro ruote motrici di Dacia Duster punta alla semplicità ed all'efficacia. Se nel corso degli anni la 4x4 secondo Dacia ha conquistato clienti che abitano in zone montane ma anche chi voleva dotarsi di un veicolo multiuso in grado di affrontare percorsi, con la nuova versione entra in gioco anche il maggior comfort e il design.

Inizialmente disponibile con motorizzazioni benzina e in seguito anche Diesel, la trazione 4x4 si presenta oggi nella terza generazione di Duster abbinata ad un powertrain mild hybrid a 48V da 130 CV che sfrutta le caratteristiche della trazione integrale e dell'elettronica di gestione.

Il passaggio dal Diesel al mild hybrid 48V ha permesso di migliorare le caratteristiche offroad. Grazie alla presenza del compatto motore elettrico che assiste l'unità termica, infatti, Nuovo Duster TCe 130 4x4 si dimostra in grado di affrontare i passaggi più difficili, potendo contare anche su un'elettronica di controllo della trazione.

Il powertrain è costituito da un motore 4 cilindri benzina turbo TCe da 1,2 litri in grado di erogare una potenza massima di 130 CV ed una coppia massima di 230 Nm cui si aggiunge un motore elettrico che eroga 16 CV che viene alimentato da una batteria da 0,8 kWh.

Nuovo Duster 4x4 ha un'altezza da terra maggiore della versione 4x2 (quasi 1 cm in più) e pari a 217 mm. Per ciò che riguarda gli angoli, se il vecchio Duster 4x4 aveva un angolo di attacco di 30°, il nuovo sale a 31°. L'angolo di dosso passa poi da 21° a 24° e quello di uscita da 33° a ben 36°.

La versione 4x4 della nuova generazione Duster ha un paraurti anteriore specifico (diverso rispetto alla 4x2) con angolo di attacco più favorevole ed un assale posteriore a bracci multipli per permettere una maggiore escursione delle ruote e mantenere più facilmente il contatto col terreno. Inoltre, gli pneumatici sono 3PMSF, all seasons, con maggiori capacità nell'offroad.

Per godere delle grandi capacità di Nuovo Duster, il conducente può selezionare, attraverso il rotore presente tra i sedili, la modalità che meglio si adatta alla situazione che sta affrontando, tra Auto, Snow, Mud/Sand, Off-Road ed Eco. Le discese più impervie possono poi essere gestite con l'Hill Descent Control.

