C-Suv Bigster, attacco Dacia al cuore del mercato europeo

Che l'operazione Bigster, cioè l'allargamento dell'offerta Dacia verso il segmento C, fosse destinata ad avere rilevanza lo si era capito già nel gennaio del 2021 quando in occasione del piano Renaulution era stato svelato il Bigster Concept. Si trattava di un prototipo interessante nel design e soprattutto nell'applicare la fiolosofia della marca a nodelli di fascia superiore. Una 'promessa' emblematica anche del nuovo corso del Gruppo della Losanga ed anche della volontà di Dacia di crescere ulteriormente nel mercato finora presidiato con successo.





Ora Bigster diventa realtà e con la sua gamma - che comprende a fianco del TCe 140 mild hybrid 48 Volt e dell'innovativo bifuel ECO-G 140 anche un inedito ibrido 155 Cv particolarmente efficiente - ribadisce la capacità della Marca di offrire tutto ciò che i clienti del segmento C-Suv considerano essenziale ma ad un prezzo Dacia, fedele al posizionamento del brand Best Value for Money.

"A partire dal piano Renaulution nel 2021 - ha sottolineato Denis Le Vot, ceo di Dacia durante il reveal a Berlino - abbiamo ripensato completamente il brand a cominciare da una nuova identità visiva: nuovi colori, nuovo logo, nuovi territori su cui puntare, punti vendita rinnovati".

"Pur rimanendo fedeli alla nostra strategia, abbiamo reso DACIA più desiderabile e più ambiziosa che mai, offrendo sempre il miglior rapporto qualità-prezzo. Oggi, con Nuovo Bisgter, Dacia è più che mai in grado di soddisfare le aspettative dei clienti del segmento C." La gamma Bigster comprende la versione TCe 140 con una motorizzazione, disponibile per la prima volta tra le Dacia con questo livello di potenza. L'unità deriva dal TCe 130 di Nuovo Duster e abbina un motore benzina turbo 3 cilindri 1.2 litri di nuova generazione - con funzionamento ciclo Miller completato da un sistema mild-hybrid da 48 Volt e cambio manuale a 6 rapporti.

Anche per Bigster è prevista la motorizzazione bifuel ECO-G 140 che funziona con benzina e Gpl. Per per la prima volta è abbinata ad sistema mild-hybrid da 48 Volt con batteria da 0,8 kWh. Quando usa il gas nuovo Bigster ECO-G 140 emette in media il 10% di CO2 in meno rispetto ai motori benzina non ibridi equivalenti.

. Al top della gamma Bigster, per 'attaccare' una fascia rilevante del segmento C-Suv, Dacia ha collocato il nuovo Hybrid 155 primo modello del Gruppo Renault a poter contare su questo sistema propulsivo. E' costituito da un motore benzina 4 cilindri da 107 Cv e da due motori elettrici (uno indipendente da 50 Cv e uno nello starter/generatore ad alta tensione).

Il tutto è completato dalla batteria da 1,4 kWh (230 Volt) e dal cambio automatico elettrificato dotato di 4 rapporti per il motore termico e altri 2 per il motore elettrico. Questa tecnologia combinata è resa possibile dall'assenza della frizione.

La soluzione Hybrid 155, che completa l'offerta Hybrid 140 di cui sono dotati Nuovo Duster e Jogger, offre più potenza (+15 Cv), più coppia (170 Nm per il solo motore a combustione, ossia + 20 Nm). Anche l'efficienza è stata migliorata con emissioni e consumi ridotti del 6%, soprattutto grazie alla gestione ottimizzata del regime motore.

Robusto, cool ed eco-smart, Bigster impressiona oltre che per la funzionalità e lo spazio per i passeggeri e i bagagli, anche per una costruzione realizzata nel pieno rispetto della protezione dell'ambiente. Le piastre inferiori dei paraurti anteriori e posteriori sono tinte all'origine e, pertanto, più sostenibili (minor impiego di vernici) e resistenti (gli eventuali graffi si notano meno).

Le fasce che avvolgono tutta la carrozzeria sulle fiancate, i passaruota e la parte inferiore dei paraurti, sono invece realizzate in Starkle. In un'ottica di sostenibilità, Dacia si avvale di questo materiale, creato dai suoi ingegneri e parzialmente derivato dal riciclo, allo stato grezzo e non verniciato.

Nuovo Bigster si adatta ai gusti e alle abitudini dei clienti del segmento C-Suv non solo con una completa dotazione nell'abitacolo Bigster è dotatola anche con accessori ed elementi qualificanti di serie come le barre sul tetto e i cerchi in lega da 17, 18 e perfino da 19 pollici, questi ultimi come opzione nell'allestimento di vertice.

