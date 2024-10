Svelata la McLaren W1, la più potente di sempre

McLaren presenta la vettura che raccoglie il testimone della F1 e della P1, si chiama W1 e sotto le sue forme affusolate ed aerodinamiche, sfoggia una nuova power unit ibrida V8 da 1275 CV e 1340 Nm di coppia massima, che la rende la McLaren con la potenza più elevata di sempre. Nello specifico, il motore a combustione V8 sviluppa 928 CV e raggiunge i 9.200 giri/min, mentre il modulo E ad alta densità di potenza produce 347 CV ed integra il propulsore elettrico e l'unità di controllo, in modo da ridurre il peso, come dimostra la massa complessiva del veicolo di 1.399 kg.

Per sfruttare questo potenziale, la W1 sfrutta un'aerodinamica a effetto suolo che prende spunto dalla Formula 1 e che, nella modalità McLaren Race consente di abbassare l'altezza di 37 mm all'anteriore e di 17 mm al posteriore, oltre a generare fino a 1.000 kg di deportanza. Particolare, poi, l'ala posteriore McLaren Active Long Tail capace di estendersi di 300 mm.





Tutte queste caratteristiche fanno della nuova W1 la McLaren omologata per uso stradale più veloce di sempre, basti sapere che infligge un distacco di 3 secondi al giro alla McLaren Senna sul circuito di riferimento del brand. Inoltre, scatta da 0 a 200 km/h in 5,8 secondi e da 0 a 300 km/h in meno di 12,7 secondi; mentre velocità massima è limitata elettronicamente a 350 km/h.

Per gestire queste prestazioni sfrutta le nuove sospensioni McLaren Race Active Chassis Control III con quelle anteriori ispirate alla Formula 1 e montate direttamente nella monoscocca in fibra di carbonio, che vantano bracci anteriori visibili all'esterno e componenti chiave, di cui alcuni in titanio, stampati in 3D.

La W1 sarà prodotta in soli 399 esemplari, già tutti prenotati, dal prezzo di partenza di 2 milioni di sterline nel Regno Unito, circa 2.391.000 euro al cambio attuale.

