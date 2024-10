SWM Motors presenta la gamma italiana

Il brand Shineray/SWM Motors ha svelato la gamma destinata al mercato italiano, dove i modelli verranno distribuiti dal Campello SpA. Si tratta di Suv destinati al segmento D, con il modello G01, alla base dell'offerta, che ha il suo punto di forza nel rapporto qualità/prezzo. La sua variante sportiva, denominata G10F, punta su un design con più carattere, mentre i G03F e G05 si contraddistinguono per la possibilità di offrire spazio a 7 persone nei loro spaziosi abitacoli. Non manca un veicolo EREV plug-in, che può essere condotto anche dai neopatentati e che risponde alla sigla di G03F EDI.

Questi veicoli sono tutti disponibili con alimentazione a benzina, sono coperti da una garanzia di 5 anni o 100.000 km, o 2 anni con chilometraggio illimitato, e saranno disponibili anche nella variante a GPL entro fino anno.

La loro dotazione comprende anche i sedili in pelle, i cerchi in lega, i vetri posteriori oscurati, il tetto apribile, i sensori di parcheggio con retrocamera, nonché la compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto. Nell'occasione era presente anche l'EX30L, elettrico e a 7 posti, che fa parte della gamma dei veicoli commerciali di Shineray.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA