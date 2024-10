Mercedes Amg sta lavorando a una inedita hypercar elettrica

Si baserà sui motori elettrici a flusso assiale della britannica Yasa, già presenti nei sistemi ibridi plug-in della Ferrari SF90 Stradale da 986 Cv e della Koenigsegg Regera da oltre 1479 Cv, lo schema propulsivo della rivoluzionaria supercar con tecnologia 800 Volt di Mercedes Amg, attualmente in preparazione.

Secondo quanto riporta il magazine britannico Autocar, che ha anche ricostruito con un rendering il possibile aspetto di questo nuovo modello, i motori a flusso assiale Casa (azienda che è stata acquistata da Mercedes) saranno un aspetto tecnico determinante dei futuri modelli elettrici Amg, allo stesso modo in cui lo sono stati i motori a benzina V8 nel corso degli anni.

"I clienti che si sono rivolti in precedenza al nostro marchio per il V8 non lo hanno fatto solo perché volevano un motore potente - ha affermato Michael Schiebe, ceo di Amg, parlando con Autocar - Sono venuti perché amavano la tecnologia che abbiamo utilizzato nell'auto. Quindi, quando si tratta di guida elettrica, Sono quindi abbastanza sicuro che, parlando di propulsori elettrici, sceglieranno questa nuova tecnologia perché sarà la più aggiornata e la migliore che si possa ottenere".

Da Casa arriva invece la conferma che il motore elettrico brevettato destinato a Amg offrirà più del doppio della potenza delle unità esistenti in base al rapporto potenza-peso. Si arriverà per ogni singolo motore fino a 489 Cv con un peso di soli 24 kg. E questo garantirà potenze complessive e prestazioni record. E la stessa fonte ha anche rivelato che per la futura hypercar Mercedes Amg sono stati sviluppati diversi layout propulsivi, tra cui una configurazione con motore singolo anteriore e doppio posteriore, nonché una con quattro motori singoli per ogni ruota, con due unità anteriori e due posteriori.



