Bentley gamma Continental si amplia con i modelli Mulliner

Dettagli di design unici, lavorazione artigianale su misura, maggiore benessere e tecnologia extra: la gamma di supercar quotidiane di Bentley si amplia con l'aggiunta delle versioni Mulliner della quarta generazione di Continental GT, GTC e Flying Spur, realizzate dalla divisione su misura di Bentley.

All'esterno, tutti i modelli si distinguono per la nuova griglia del radiatore 'Floating Diamond' firmata Mulliner con bordo e barra centrale cromati, griglie inferiori cromate, elementi cromati ai lati della vettura e terminali di scarico con finitura cromata. Per la Continental GT Mulliner e laGTC Mulliner, il frontale della quarta generazione dell'auto è caratterizzato da doppi fari singoli con un nuovo proiettore "cut crystal", mentre sui parafanghi anteriori è presente un badge Mulliner. Per la Flying Spur Mulliner, la mascotte del radiatore Flying B è inclusa di serie, così come una nuova presa d'aria Mulliner sui parafanghi con dettagli a doppio diamante.Tra le altre caratteristiche Mulliner, le sequenze luminose Welcome e Coming Home sono caratterizzate da un'animazione delle ali Bentley, così come le luci posteriori colorate di rosso. Altri dettagli distintivi vengono messi a disposizione dei clienti: i battitacchi sono illuminati con specifica Mulliner e i morbidi tappetini accolgono i passeggeri all'interno dell'abitacolo Bentley di ultima generazione, che offre una selezione specifica Mulliner di combinazioni personalizzate a tre colori. L'abitacolo è completato da profili in colori accesi e ricami esclusivi Mulliner sui sedili cuciti a mano con un motivo di perforazione a diamante Mulliner di nuova concezione. Il tema del design Mulliner continua nel quadro strumenti a LED del conducente, con una grafica elegante ed esclusiva. Il Bentley Rotating Display, i pedali sportivi, il volante riscaldato a tre razze bicolore e il tetto apribile panoramico per la Flying Spur e la Continental GT aggiungono ulteriore unicità all'abitacolo.

I modelli Mulliner dispongono di chiavi rilegate in pelle in una scatola di presentazione artigianale a marchio Mulliner, abbinata alla configurazione dell'abitacolo in tre colori della vettura. Gli interni sono un esempio di maestria artigianale e attenzione ai dettagli. I nuovi modelli Mulliner sono offerti con la specifica ComfortSeat, disponibile per tutti e quattro i sedili della Flying Spur Mulliner e peri due sedili anteriori dei modelli Continental a due porte. Funzioni di benessere come il Postural Adjust e il Seat Auto Climate riducono al minimo l'affaticamento e promuovono un senso di comfort e benessere a bordo. La gamma è dotata del nuovo gruppo propulsore UltraPerformance Hybrid di Bentley, condiviso con le versioni Speed che combina un motoreV8 da 4,0 litri in grado di produrre 600 PS (584 CV) con un motore elettrico da190 PS (187 CV). La potenza massima è di 782 CV e 1000 Nm di coppia. Tutti i modelli beneficiano dell'architettura elettrica di ultima generazione, che rappresenta un significativo passo avanti nella tecnologia di infotainment e assistenza alla guida. Questa tecnologia comprende un display ambientale che supporta e consente la guida in modalità semi-assistita: l'esperienza di possesso è migliorata dal My Bentley AppStudio, l'ecosistema digitale di Bentley per i clienti.

