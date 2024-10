Nuovo Dacia Duster all'insegna del comfort a bordo

Con la nuova versione di Duster, Dacia punta anche sulla tecnologia e sul comfort. A dettare legge, anche per Nuovo Duster, è sempre l'essenziale che punta però ad un livello superiore a cominciare da un abitacolo più spazioso.

Con l'adozione della piattaforma CMF-B, lo spazio interno aumenta, in particolare la larghezza disponibile per i passeggeri dei sedili anteriori, così come anche l'ampiezza alle ginocchia nei sedili posteriori (+ 30 mm). Nuovo Duster offre un piano di carico più basso e un'apertura del bagagliaio più larga e alta. Anche il vano di carico è più capiente, con un volume aumentato fino al 15%.

Se comfort vuol dire anche offrire la massima serenità al conducente, Nuovo Duster è dotato di equipaggiamenti che facilitano la vita quotidiana. Il freno di stazionamento elettrico è disponibile a partire dagli allestimenti Journey (di serie) ed Extreme (in opzione), mentre per le versioni Extreme e Journey sono previsti di serie i retrovisori esterni ripiegabili e regolabili elettricamente.

Gli ingegneri di Dacia hanno inventato YouClip, un sistema semplice che consente di fissare in modo pratico e sicuro molti accessori dedicati in punti chiave dell'abitacolo. Nuovo Duster è dotato di serie di quattro (allestimento Essential) o sei punti di aggancio YouClip montati in fabbrica (uno sulla plancia, uno sul fianco della consolle lato passeggero, uno dietro la consolle centrale, due nel portabagagli sul lato destro e sinistro e uno all'interno del portellone del bagagliaio). Si possono poi anche aggiungere due altri punti sui poggiatesta come supporti per tablet.

con YouClip è possibile agganciare vari elementi, dal supporto per tablet touchscreen ad una tasca portaoggetti, passando per il supporto per Smartphone con o senza caricabatterie a induzione e anche un dispositivo 3 in 1 con porta-bevande, gancio per borsa e lampada. Questo sistema 3 in 1 è di serie su Duster Extreme. Tutti gli accessori compatibili con YouClip sono disponibili presso la Rete di vendita Dacia.





