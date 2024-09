Omoda 7 tra design innovativo e tecnologia evoluta

Il nuovo Omoda 7 punta su un design che si spinge oltre le regole tradizionali. Insieme a più di 300.000 utenti e appassionati di moda a livello globale, Omoda & Jaecoo ha infatti creato Omoda 7, nuovo modello ispirato alla tendenza ‘Art in Motion’, concetto ispiratore del linguaggio stilistico della casa automobilistica. Il linguaggio di design adottato riassume nei termini ‘art’ l'estetica dell'immobilità, e 'motion' il movimento e la passione, per infondere all'aspetto del veicolo dinamismo e vitalità, creando una sensazione di slancio in avanti anche da fermo.

Basandosi su questa filosofia, Omoda 7 punta ad un balzo in avanti nella qualità del design grazie al gioco di luci e ombre delle superfici pensato per ridefinire il tradizionale frontale dei SUV, fondendo senza soluzione di continuità la griglia dinamica a forma di X con una carrozzeria snella. La scultura delle curve della carrozzeria permette poi alla luce di creare ricchi contrasti in diverse condizioni di luce. Il design del posteriore fa eco a quello del frontale, esaltando la sensazione di dinamicità derivante dalla forma di X. Il target di Omoda è infatti quello dei clienti che amano la moda d'avanguardia, le esperienze dinamiche e la tecnologia del futuro.

Tra le novità proposte da Omoda 7, anche il nuovo sistema di luci ritmiche interattive intelligenti, ispirato alla tecnologia futuristica e integrato con le più recenti tecnologie dell’illuminotecnica. Le luci anteriori danzano a ritmi diversi in base ai vari scenari di utilizzo. Le luci posteriori sono poi dotate della più recente tecnologia di luce ultra-rossa che garantisce una maggiore penetrazione e fonde dinamismo estetico con la praticità funzionale.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA