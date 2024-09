McLaren svelerà il 6 ottobre l'erede di F1 e P1

Con un breve video sul suo canale YouTube, McLaren ha dato appuntamento a tutti gli appassionati ed agli addetti ai lavori per la giornata del 6 ottobre, quando verrà svelata quella che sarà la nuova hypercar che andrà a raccogliere l’eredità della F1 e della P1.

Infatti, nel girato sono presenti entrambi i bolidi targati che hanno fatto la storia ad alte prestazioni del brand. Se la F1 è stata un riferimento per tutti negli anni ’90 ed ha conquistato anche la vittoria alla 24 Ore di Le Mans, la P1 ha conteso la scena delle hypercar ibride alla LaFerrari ed alla Porsche 918 Spyder. Ora la nuova McLaren al vertice della gamma di Woking è pronta a riscrivere le regole del gioco ed a confrontarsi con le hypercar attuali. Non è stato ancora comunicato il suo nome, ma, in ossequio alla tradizione, dovrebbe contenere il numero 1.

Il momento del lancio è particolarmente felice per il brand di Woking, attualmente in vantaggio nella classifica costruttori in Formula 1, e in lizza anche per il titolo piloti con Lando Norris. C’è grande curiosità anche per il powertrain, considerando l’elettrificazione sempre più in voga anche nel settore delle supersportive.

